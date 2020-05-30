В Карабахе 26 человек вылечились от COVID-19

ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Число излечившихся пациентов с подтвержденным коронавирусом в непризнанной Нагорно-Карабахской республике выросло на 1 и достигло 26, сообщили в субботу в минздраве Карабаха.

Власти непризнанной республики 28 мая сообщали о 38 случаях COVID-19 и 25 выздоровевших пациентах.

"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 38 граждан. Излечились 26 пациентов", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 67 человек, проведены 863 теста.

Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.