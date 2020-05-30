В Москве за сутки выявили коронавирус у 2367 человек

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2367, Подмосковье - 735, Санкт-Петербурге – 365, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За сутки в РФ зафиксировано 8952 новых случая коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва – 2367, Московская область – 735, Санкт-Петербург - 365", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 289 случаев зарегистрировано в Нижегородской области, 261 – в Свердловской, 167 – в Ханты-Мансийском автономном округе.
Наименьшее число случаев за сутки выявлено в Республике Алтай – шесть заболевших, в Чукотском автономно округе – пятеро, в Ненецком автономном округе - двое.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.