Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T10:42
https://ria.ru/20200530/1572213929.html
В Москве за сутки выявили коронавирус у 2367 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки выявили коронавирус у 2367 человек

10:41 30.05.2020 (обновлено: 10:42 30.05.2020)
1783
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2367, Подмосковье - 735, Санкт-Петербурге – 365, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За сутки в РФ зафиксировано 8952 новых случая коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва – 2367, Московская область – 735, Санкт-Петербург - 365", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 289 случаев зарегистрировано в Нижегородской области, 261 – в Свердловской, 167 – в Ханты-Мансийском автономном округе.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Наименьшее число случаев за сутки выявлено в Республике Алтай – шесть заболевших, в Чукотском автономно округе – пятеро, в Ненецком автономном округе - двое.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
002010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
Рекомендуем
Певица Валерия
Валерия рассказала о "дебильной аудитории"
Альтернативная медицина
Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском "разводе"
Медик готовит шприц с вакциной
Роспотребнадзор оценил внесение в новый КоАП штрафов за отказ от прививок
На приеме у врача
Минздрав подготовил проект, утверждающий нормы времени на посещение врача
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Продавец на рынке в Ухани, КНР
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
Ребенок смотрит в окно
Власти рассказали о семье, где нашли троих детей рядом с телами родителей
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Медик у машины скорой медицинской помощи
В России за сутки умер 181 пациент с COVID-19
Машины скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
В оперштабе рассказали о возрасте новых пациентов с COVID-19 в Москве
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Депутат народного собрания республики Дагестан Тимур Гусаев во время изоляции в инфекционной больнице Махачкалы
Первый пациент с COVID-19 в Дагестане рассказал, как выздоровел
Дождь в Москве
В Москве и Подмосковье объявили штормовое предупреждение
Пассажир покупает билет на Белорусском вокзале
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:17В Шереметьево рассказали об инциденте с самолетом "Аэрофлота" при посадке
15:15В Буркина-Фасо 15 человек погибли при нападении боевиков
15:13В НАСА анонсировали запуск SpaceX в субботу
15:10Аналитик объяснил спор Трампа и Меркель из-за "Северного потока — 2"
15:10Источник сообщил о возгорании силовой установки у самолета в Шереметьево
15:05В Новокузнецке разрешили работу летних веранд в заведениях общепита
15:04В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
Лента новостейМолния