В России за сутки 8212 человек выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. За сутки после коронавируса в России выписаны 8 212 человек, всего выздоровели 167 469 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 8 212 человек… За весь период выписано 167 469", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки в столице выписаны 3599 человек, в Подмосковье – 387, в Санкт-Петербурге – 260, в Нижегородской области – 171, в Северной Осетии – 160.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф