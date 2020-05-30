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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T10:37
https://ria.ru/20200530/1572213746.html
В России за сутки 8212 человек выздоровели от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

В России за сутки 8212 человек выздоровели от COVID-19

10:37 30.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. За сутки после коронавируса в России выписаны 8 212 человек, всего выздоровели 167 469 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 8 212 человек… За весь период выписано 167 469", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки в столице выписаны 3599 человек, в Подмосковье – 387, в Санкт-Петербурге – 260, в Нижегородской области – 171, в Северной Осетии – 160.
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Распространение нового коронавирусаРеспублика Северная Осетия - АланияМосковская область (Подмосковье)Нижегородская областьСанкт-ПетербургОбщество
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