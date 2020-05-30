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2020-05-30T09:22
https://ria.ru/20200530/1572211482.html
Мишустин поручил выделить средства на поддержку аэропортов
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РИА Новости

Мишустин поручил выделить средства на поддержку аэропортов

09:18 30.05.2020 (обновлено: 09:22 30.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСамолеты на стоянке в аэропорту
Самолеты на стоянке в аэропорту
© РИА Новости / Алексей Куденко
Самолеты на стоянке в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10,9 миллиарда рублей на поддержку аэропортов, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
Отмечается, что средства выделяются из резервного фонда правительства по поручению президента России Владимира Путина. Контроль за их целевым использованием будет осуществлять Росавиация.
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"Российские аэропорты и организации, входящие в одну группу лиц с ними, получат субсидии от государства. На эти цели направляется 10,9 миллиардов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Субсидии поддержат аэропорты в условиях снижения объемов пассажирских перевозок на фоне ситуации с коронавирусом.
Уточняется, что средства могут быть использованы на выплату зарплат сотрудникам. Исключение составляют представители руководящего состава и советов директоров. Также субсидии разрешается тратить на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Владимир ПутинМихаил МишустинЭкономика
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