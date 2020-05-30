В Алтайском крае выявили 71 новый случай COVID-19

НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае , 31 пациент выписан, один скончался, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"В Алтайском крае 30 мая зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, один случай смерти... 31 пациент выписан по выздоровлению", - говорится в сообщении.

На 30 мая общее число случаев коронавирусной инфекции – 1779, в том числе у 184 детей до 17 лет включительно. Тяжелых больных - 41, на аппарате ИВЛ - 15. Выздоровели 759 человек. За прошедшие сутки выздоровел 31 человек.

По данным штаба, у скончавшегося за последние сутки болезнь протекала тяжело. За весь период умерли 22 человека.

На 30 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 96 002 человека. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 5163 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 21 146 человек.