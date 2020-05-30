В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19

"По данным оперативного штаба на утро 30 мая в Новосибирской области за сутки подтверждено 109 новых случаев заражения COVID-19. 72 пациента выписаны с выздоровлением. Один человек скончался. Это женщина в возрасте 79 лет", - говорится в сообщении.