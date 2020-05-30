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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T08:48
https://ria.ru/20200530/1572210605.html
В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19

08:48 30.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Сто девять новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, 72 пациента выздоровели, один скончался, сообщает в субботу региональный оперативный штаб п противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 30 мая в Новосибирской области за сутки подтверждено 109 новых случаев заражения COVID-19. 72 пациента выписаны с выздоровлением. Один человек скончался. Это женщина в возрасте 79 лет", - говорится в сообщении.
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Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 2705. В том числе инфицированы 167 детей. 1089 человек выздоровели, 32 пациента скончались.
"В отделениях реанимации сегодня находятся 66 человек. На ИВЛ – 22 пациента", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализирован 61 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1492. Также 159 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного.
Всего в Новосибирской области проведено 110,5 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2644 жителя региона, 16 896 человек сняты с наблюдения.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскИскитимНовосибирская областьОбщество
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