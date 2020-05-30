В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Сто девять новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, 72 пациента выздоровели, один скончался, сообщает в субботу региональный оперативный штаб п противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 30 мая в Новосибирской области за сутки подтверждено 109 новых случаев заражения COVID-19. 72 пациента выписаны с выздоровлением. Один человек скончался. Это женщина в возрасте 79 лет", - говорится в сообщении.
Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 2705. В том числе инфицированы 167 детей. 1089 человек выздоровели, 32 пациента скончались.
"В отделениях реанимации сегодня находятся 66 человек. На ИВЛ – 22 пациента", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализирован 61 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1492. Также 159 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного.
Всего в Новосибирской области проведено 110,5 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2644 жителя региона, 16 896 человек сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф