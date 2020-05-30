В Детройте один человек погиб во время протестов

Крейг подтвердил, что один человек погиб, когда неизвестный открыл огонь из автомобиля среди большого скопления протестующих. Полиция не знает, кто стрелял, но заявляет, что это не были полицейские. Стрелявшего ищут.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.