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2020-05-30T08:43
https://ria.ru/20200530/1572210496.html
В Детройте один человек погиб во время протестов
https://cdn21.img.ria.ru/images/148200/49/1482004987_0:304:4859:3037_1036x0_80_0_0_a85c18c5c957382e72a7099bd065a3cd.jpg
РИА Новости

В Детройте один человек погиб во время протестов

08:43 30.05.2020
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© AP Photo / Paul SancyaПолиция Детройта
Полиция Детройта
© AP Photo / Paul Sancya
Полиция Детройта. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Один человек погиб, более 40 задержаны при протестах в американском Детройте после гибели в Миннеаполисе афроамериканца от рук полиции, сообщила газета Detroit News со ссылкой на шефа местной полиции Джеймса Крейга.
Крейг подтвердил, что один человек погиб, когда неизвестный открыл огонь из автомобиля среди большого скопления протестующих. Полиция не знает, кто стрелял, но заявляет, что это не были полицейские. Стрелявшего ищут.
Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
28 мая, 08:00
"Вы что, его убили?" Почему американский город захлестнули протесты
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Массовые беспорядки в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются третий день.

Протестующие в Миннеаполисе поджигают полицейский участок
1 из 15

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются третий день.

© REUTERS / Carlos Barria
© AFP 2020 / Getty Images /Stephen Maturen

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.

Протестующий возле полицейского участка в Миннеаполисе
2 из 15

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.

© AFP 2020 / Getty Images /Stephen Maturen
© AP Photo / Julio Cortez

Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
3 из 15

Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

© AP Photo / Julio Cortez
© AP Photo / Julio Cortez

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
4 из 15

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

© AP Photo / Julio Cortez
© REUTERS / Carlos Barria

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
5 из 15

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.

© REUTERS / Carlos Barria
© REUTERS / Carlos Barria

Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.

Беспорядки в Миннеаполисе
6 из 15

Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.

© REUTERS / Carlos Barria
© REUTERS / Carlos Barria

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Девушка с травмами, полученными во время протестов в Миннеаполисе
7 из 15

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Carlos Barria
© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

Демонстрация после гибели Джорджа Флойда у здания 3-го полицейского участка в Миннеаполисе, США
8 из 15

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen
© REUTERS / Eric Miller

Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.

Беспорядки в Миннеаполисе
9 из 15

Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.

© REUTERS / Eric Miller
© REUTERS / Eric Miller

К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.

Люди собрались возле правительственного центра округа Хеннепин, чтобы почтить минутой молчания погибшего Джорджа Флойда
10 из 15

К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.

© REUTERS / Eric Miller
© REUTERS / Nicholas Pfosi

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

Беспорядки в Миннеаполисе
11 из 15

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
© AP Photo / Kerem Yucel

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

Протестующие на парковке магазина Target рядом с третьим полицейским участком в Миннеаполисе. 28 мая 2020 года
12 из 15

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

© AP Photo / Kerem Yucel
© AP Photo / Jim Mone

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
13 из 15

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

© AP Photo / Jim Mone
© REUTERS / Eric Miller

Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
14 из 15

Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

© REUTERS / Eric Miller
© REUTERS / Carlos Barria

Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.

Люди у импровизированного мемориала в честь афроамериканца Джорджа Флойда на месте его гибели
15 из 15

Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.

© REUTERS / Carlos Barria
1 из 15

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются третий день.

© REUTERS / Carlos Barria
2 из 15

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.

© AFP 2020 / Getty Images /Stephen Maturen
3 из 15

Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

© AP Photo / Julio Cortez
4 из 15

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

© AP Photo / Julio Cortez
5 из 15

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.

© REUTERS / Carlos Barria
6 из 15

Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.

© REUTERS / Carlos Barria
7 из 15

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Carlos Barria
8 из 15

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen
9 из 15

Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.

© REUTERS / Eric Miller
10 из 15

К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.

© REUTERS / Eric Miller
11 из 15

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
12 из 15

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

© AP Photo / Kerem Yucel
13 из 15

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

© AP Photo / Jim Mone
14 из 15

Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

© REUTERS / Eric Miller
15 из 15

Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.

© REUTERS / Carlos Barria
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