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2020-05-30T11:36
https://ria.ru/20200530/1572210237.html
Совладельцу "Зимней вишни" предъявили обвинение в окончательной редакции
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РИА Новости

Совладельцу "Зимней вишни" предъявили обвинение в окончательной редакции

08:30 30.05.2020 (обновлено: 11:36 30.05.2020)
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© СК РФ / Перейти в фотобанкСовладелец сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео
Совладелец сгоревшего торгового центра Зимняя вишня Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео
© СК РФ
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Совладелец сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Следствие предъявило совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому обвинение во взяточничестве в окончательной редакции, сообщает в субботу пресс-служба СК России.
Вишневский, который, по данным СК, в 2016 году покинул Россию и жил в Испании, был арестован заочно и объявлен в международный розыск, 24 марта экстрадирован из Польши и в СИЗО Калининграда помещен на 14-дневный карантин, после выхода из которого ему предъявили обвинение по части 5 статьи 291 УК России ("Дача взятки").
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"Вишневскому предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении им преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК России. Следствием ему вменяется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом — начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой", — говорится в сообщении.
Сейчас уголовное дело в отношении Вишневского находится на завершающей стадии расследования.
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По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Это позволило предпринимателю осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
Пожарная безопасность в общественных местах
30 марта 2018, 08:00
Пожарная безопасность в общественных местах
4330055
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Пожар в торговом центре в КемеровоСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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