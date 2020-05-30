Как прицелиться в Китай — и не попасть в Миннеаполис

"На этой неделе Китай в одностороннем порядке установил контроль над всей сферой безопасности Гонконга, это было явным нарушением обязательств Пекина в рамках договора. <…> Китай сменил формулу "одна страна — две системы" на "одна страна — одна система". <…> Это является трагедией для его жителей. Китай утверждает, что защищает национальную безопасность, но правда состоит в том, что Гонконг был безопасным и процветающим как свободное сообщество".
Да, это не Китай собирается отказаться от принципа "одна страна — две системы". Пекин готовит абсолютно понятный закон, позволяющий ему помешать постоянной подрывной деятельности в собственном государстве (а Гонконг при всей его автономии — часть Китая). Это Штаты хотят убедить всех, что автономного Гонконга больше нет, чтобы выбить из рук Китая важнейший инструмент.