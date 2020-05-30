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2020-05-30T07:54
https://ria.ru/20200530/1572209517.html
Украинские силовики заявили о 13 обстрелах в Донбассе
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РИА Новости

Украинские силовики заявили о 13 обстрелах в Донбассе

07:54 30.05.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские силовики на блокпосту
Украинские силовики на блокпосту
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские силовики на блокпосту. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики заявили в субботу, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военнослужащий ранен.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "13 раз нарушили режим прекращения огня".
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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