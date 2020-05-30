Украинские силовики заявили о 13 обстрелах в Донбассе

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики заявили в субботу, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военнослужащий ранен.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.