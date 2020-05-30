В Казахстане создадут госкомиссию по реабилитации жертв репрессий

АЛМА-АТА, 30 мая — РИА Новости. Президент Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий, сообщила пресс-служба главы государства.

В 1997 году указом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 31 мая было объявлено Днем памяти жертв политических репрессий.

"Для завершения работы по восстановлению исторической справедливости мною поручено создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий", — отметил Токаев в своем обращении, опубликованном в субботу на сайте президента.

По словам Токаева, "бережно храня память о несправедливо осужденных, мы сможем построить светлое будущее, фундаментом которого остается наша независимость". "В этот печальный день долг каждого из нас — отдать дань уважения всем, кто безвинно пострадал в одной из самых жестоких трагедий прошлого столетия", — подчеркнул президент.

В своем обращении Токаев напомнил, что за годы репрессий в Казахстан было сослано свыше пяти миллионов человек со всех уголков Советского Союза. "Через жернова репрессий прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны", — отметил глава государства.