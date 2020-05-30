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2020-05-30T11:23
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В Казахстане создадут госкомиссию по реабилитации жертв репрессий
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РИА Новости

В Казахстане создадут госкомиссию по реабилитации жертв репрессий

07:50 30.05.2020 (обновлено: 11:23 30.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
АЛМА-АТА, 30 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий, сообщила пресс-служба главы государства.
В 1997 году указом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 31 мая было объявлено Днем памяти жертв политических репрессий.

"Для завершения работы по восстановлению исторической справедливости мною поручено создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий", — отметил Токаев в своем обращении, опубликованном в субботу на сайте президента.

По словам Токаева, "бережно храня память о несправедливо осужденных, мы сможем построить светлое будущее, фундаментом которого остается наша независимость". "В этот печальный день долг каждого из нас — отдать дань уважения всем, кто безвинно пострадал в одной из самых жестоких трагедий прошлого столетия", — подчеркнул президент.
В своем обращении Токаев напомнил, что за годы репрессий в Казахстан было сослано свыше пяти миллионов человек со всех уголков Советского Союза. "Через жернова репрессий прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны", — отметил глава государства.
"Сегодня мы с горечью вспоминаем и тех, кто погиб от голода в годы коллективизации либо был вынужден покинуть свою родину. Эта беда постигла около трех миллионов человек", — написал Токаев.
Президент РФ Владимир Путин
30 января, 14:56
В России может появиться база данных жертв политических репрессий
26420339
Обсудить 4
Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
Популярные комментарии
Правильно, создайте! Пусть разбераются кто ответственный за гонения русских, немцев и т.д. в конце прошлого века.
30 мая, 08:14
Арина Жанжора
2110002
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