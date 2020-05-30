В Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов

КРАСНОЯРСК, 30 мая — РИА Новости. Неизвестные напали на машину инкассаторов в Красноярске и ранили двух человек, сообщает краевой главк МВД.
Нападение произошло в Кировском районе на улице Щорса.
"При совершении преступления два инкассатора были ранены. В настоящее время они находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления лиц, причастных к нападению. Введен специальный план", — говорится в сообщении.
По тревоге подняты все оперативные службы городской полиции и сотрудники уголовного розыска краевого ГУМВД. Ориентировки переданы на все посты и ближайшие районы края. Ориентировочно подозреваемые могут передвигаться на автомобиле Grand Cherokee либо Range Rover.
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