В Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов

"При совершении преступления два инкассатора были ранены. В настоящее время они находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления лиц, причастных к нападению. Введен специальный план", — говорится в сообщении.