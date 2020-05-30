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2020-05-30T09:17
https://ria.ru/20200530/1572209155.html
В Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов
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РИА Новости

В Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов

07:14 30.05.2020 (обновлено: 09:17 30.05.2020)
19430
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 мая — РИА Новости. Неизвестные напали на машину инкассаторов в Красноярске и ранили двух человек, сообщает краевой главк МВД.
Нападение произошло в Кировском районе на улице Щорса.

"При совершении преступления два инкассатора были ранены. В настоящее время они находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления лиц, причастных к нападению. Введен специальный план", — говорится в сообщении.

По тревоге подняты все оперативные службы городской полиции и сотрудники уголовного розыска краевого ГУМВД. Ориентировки переданы на все посты и ближайшие районы края. Ориентировочно подозреваемые могут передвигаться на автомобиле Grand Cherokee либо Range Rover.
Сотрудник полиции
28 октября 2019, 16:21
Жителя Кубани задержали по подозрению в нападении на инкассаторов
43610164613
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ГУМВДКировский районКрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
Зато полиция "нарушенимем самоизоляции", "нарушением социальной дистанции" и не надетыми масками занимается.
30 мая, 07:33
Рафаэль Макаров
10210010
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