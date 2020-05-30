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2020-05-30T07:12
https://ria.ru/20200530/1572209124.html
Жители японского города сообщили властям, что им начислили лишние 930$
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РИА Новости

Жители японского города сообщили властям, что им начислили лишние 930$

07:12 30.05.2020
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CC0 / Maccabee / Йены
Йены
CC0 / Maccabee /
Йены . Архивное фото
ТОКИО, 30 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Жители японского города Муроран на Хоккайдо сообщили своей администрации, что им по ошибке дважды перечислили пособие, причитающееся каждому в стране как мера поддержки из-за коронавируса, передает телеканал NHK.
На прошлой неделе город начал перечислять людям деньги по собранным ранее заявлениям. Через два дня от жителей стали поступать сообщения, что им и членам их семей по ошибке дважды перечислили сумму в 100 тысяч иен (около 930 долларов). Администрация проверила и установила, что произошла ошибка. Пособия, которые по решению правительства включены в систему мер по поддержке населения из-за распространения коронавируса, дважды получили 39 человек. Все они согласились вернуть деньги городу.
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В городе Нэягава в префектуре Осака из-за подобной ошибки 2196 человек получили пособия дважды на общую сумму более 2 миллионов долларов.
Жители поселка Тэнъэй в префектуре Фукусима также получили по ошибке пособие в двойном размере и незамедлительно сообщили об этом в местные органы власти. В двойном размере пособие получили 1162 человека, общая сумма составила более 1 миллиона долларов.
Решение о выплате всем жителям страны единовременного пособия по 100 тысяч иен было принято в конце апреля и включено в пакет дополнительных мер для борьбы с коронавирусом. Только на эту меру выделено 8,89 триллиона иен (около 83 миллиардов долларов). Первоначально рассматривалось оказание большей в три раза помощи, но только нуждающимся. Но в конце концов решено было дать пособия всем, но с расчетом, что более обеспеченные слои сами откажутся от помощи, не подавая заявлений. Так поступили члены правительства Японии. Кабинет в полном составе, включая премьер-министра Синдзо Абэ, министров и их заместителей, откажутся от получения пособия.
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Осака (префектура)Фукусима (префектура)ХоккайдоЯпонияВ мире
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