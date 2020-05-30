Жители японского города сообщили властям, что им начислили лишние 930$

На прошлой неделе город начал перечислять людям деньги по собранным ранее заявлениям. Через два дня от жителей стали поступать сообщения, что им и членам их семей по ошибке дважды перечислили сумму в 100 тысяч иен (около 930 долларов). Администрация проверила и установила, что произошла ошибка. Пособия, которые по решению правительства включены в систему мер по поддержке населения из-за распространения коронавируса, дважды получили 39 человек. Все они согласились вернуть деньги городу.