В Миннеаполисе протестующие грабят магазины

МИННЕАПОЛИС (США), 30 мая - РИА Новости. Михаил Тургиев. Протесты в Протесты в Миннеаполисе продолжаются в ночь на субботу, несмотря на введенный ранее комендантский час, а также присутствующие в городе силы национальной гвардии, передает корреспондент РИА Новости.

В одном из районов города собралась толпа из нескольких сотен человек, некоторые из них окружили афроамериканца в черном костюме и с мегафоном в руках, в который он выкрикивает лозунги в поддержку правосудия в деле погибшего в результате задержания полицией Джорджа Флойда.

Люди держат в руках картонки и плакаты с надписями "Черная жизнь имеет значение", "Убийцы-полицейские" и требованиями жестко наказать виновных. Толпа иногда скандирует имя Джорджа Флойда.

Часть протестующих отвлеклась от акции и пошла грабить расположенный рядом магазин автозаправочной станции и магазин недорогих товаров. Люди сломали фанерные щиты, которыми были закрыты окна и двери, ворвались внутрь и один за другим выбегали оттуда с разными товарами, кто-то грузил товар в машины и уезжал. Вынесенную из магазина воду некоторые тут же раздают протестующим.

В какой-то момент кто-то поджег стоящие рядом мусорные баки.

В районе проведения акции отчетливо чувствуется запах пожара. Полиции и национальной гвардии на месте не видно. В небе барражирует вертолет.

С одной из сторон здания, где располагается магазин, непрерывно звучит сигнализация и мигает красная лампа.