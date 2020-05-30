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2020-05-30T09:49
https://ria.ru/20200530/1572209053.html
В Миннеаполисе протестующие грабят магазины
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РИА Новости

В Миннеаполисе протестующие грабят магазины

07:02 30.05.2020 (обновлено: 09:49 30.05.2020)
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МИННЕАПОЛИС (США), 30 мая - РИА Новости. Михаил Тургиев. Протесты в Миннеаполисе продолжаются в ночь на субботу, несмотря на введенный ранее комендантский час, а также присутствующие в городе силы национальной гвардии, передает корреспондент РИА Новости.
В одном из районов города собралась толпа из нескольких сотен человек, некоторые из них окружили афроамериканца в черном костюме и с мегафоном в руках, в который он выкрикивает лозунги в поддержку правосудия в деле погибшего в результате задержания полицией Джорджа Флойда.
Акция протеста в Миннеаполисе
06:39
СМИ: в Миннеаполисе более 200 зданий разграбили в ходе беспорядков
Люди держат в руках картонки и плакаты с надписями "Черная жизнь имеет значение", "Убийцы-полицейские" и требованиями жестко наказать виновных. Толпа иногда скандирует имя Джорджа Флойда.
Часть протестующих отвлеклась от акции и пошла грабить расположенный рядом магазин автозаправочной станции и магазин недорогих товаров. Люди сломали фанерные щиты, которыми были закрыты окна и двери, ворвались внутрь и один за другим выбегали оттуда с разными товарами, кто-то грузил товар в машины и уезжал. Вынесенную из магазина воду некоторые тут же раздают протестующим.
Беспорядки в Миннеаполисе
05:53
Жители Миннеаполиса рассказали о жизни в городе во время беспорядков
В какой-то момент кто-то поджег стоящие рядом мусорные баки.
В районе проведения акции отчетливо чувствуется запах пожара. Полиции и национальной гвардии на месте не видно. В небе барражирует вертолет.
С одной из сторон здания, где располагается магазин, непрерывно звучит сигнализация и мигает красная лампа.
Через некоторое время другие протестующие, используя бутылки с водой, потушили огонь в мусорных контейнерах.
Акция протеста в Миннеаполисе
05:09
В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда
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