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2020-05-30T12:55
https://ria.ru/20200530/1572208609.html
Главный онколог Минздрава объяснил, как вовремя распознать рак кожи
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РИА Новости

Главный онколог Минздрава объяснил, как вовремя распознать рак кожи

06:19 30.05.2020 (обновлено: 12:55 30.05.2020)
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© Fotolia / Fly_dragonflyОбследование у дерматолога
Обследование у дерматолога
© Fotolia / Fly_dragonfly
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Чтобы своевременно выявить рак кожи, особую бдительность следует проявлять при появлении новых родинок, особенно в пожилом и старческом возрасте. Об этом написал в инстаграме главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

"Некоторые люди имеют десятки родинок по всему телу и все они абсолютно безвредны. Меланома может возникнуть на теле человека даже без единой родинки", — подчеркнул он.

Специалист перечислил ряд признаков, которые указывают на злокачественное перерождение: стремительный рост родинки, изменение цвета, поверхности, формы образования, появление зуда, боли и других неприятных ощущений, связанных с родинкой. Кроме того, образование начинает мокнуть или периодически кровоточит.
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При наличии подобных симптомов Каприн советует незамедлительно обратиться к врачу.
Онколог отмечает, что лечение меланомы кожи проводится на всех стадиях заболевания. Пациенты с ранними формами болезни подлежат хирургическому лечению, с запущенными формами — могут выбрать различные варианты лекарственной терапии в зависимости от клинической ситуации.
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РоссияОнкологияАндрей КапринЗдоровьеРоссийская академия наукМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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