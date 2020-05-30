Цукерберг объяснил, почему Facebook не стал удалять запись Трампа

Речь идет о посте, в котором президент США заявил, что может направить в Миннеаполис бойцов Национальной гвардии, если мэр не примет меры в ситуации с беспорядками после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. По словам Трампа, Нацгвардия возьмет ситуацию под контроль, но "когда начинается мародерство, тогда начинается стрельба". Twitter пометила это сообщение как нарушающее правила, запрещающие героизацию насилия. Твит сейчас скрыт, его можно прочесть, только кликнув на сообщение администрации сервиса.

"Я знаю, что многие раздражены тем, что мы оставили записи президента, но наша позиция такова, что мы должны позволить как можно больше самовыражения, если только это не вызовет непосредственной угрозы, вреда или опасности, которую можно выразить в ясных политических терминах", — написал Цукерберг в Facebook.

Он добавил, что Facebook увидела в посте Трампа предупреждение населению.

"Хотя в записи есть историческая аллюзия, которая вызывает беспокойство, мы решили оставить ее, потому что упоминание о Национальной гвардии, как мы его поняли, — это предупреждение о действиях государства. Мы думаем, что люди должны знать, если власти планируют использовать силу", — считает Цукерберг.

По его словам, не нарушала правил соцсети и следующая запись Трампа, в которой тот разъясняет, что лишь имел в виду опасность насилия. Кроме того, Цукерберг напомнил, что Facebook, в отличие от Twitter, не пользуется предупреждениями перед записями, поскольку считает, что нарушающие правила записи надо просто удалять.