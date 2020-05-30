Жители Миннеаполиса рассказали о жизни в городе во время беспорядков

МИННЕАПОЛИС, 30 мая - РИА Новости, Михаил Тургиев. Центр Центр Миннеаполиса почти безлюден: едут редкие автомобили, пешеходов меньше, чем при ограничениях из-за коронавируса. В городе впервые начинает действовать комендантский час, который ввели в пятницу после трёх дней массовых ночных беспорядков.

Причиной возмущений стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из стражей порядка несколько минут стоял коленом у Флойда на шее. Обвинения в непредумышленном убийстве ему предъявили лишь спустя несколько дней. За это время в городе сожжены десятки зданий, разграблено большое количество торговых точек. Власти штата ввели Национальную гвардию.

РИА Новости выяснило, верят ли жители Миннеаполиса, что эти меры помогут положить конец беспорядкам.

В городе небезопасно

"Нет", - тут же отвечает на вопрос, безопасно ли в городе, таксист Али.

Он не уверен в том, что введенный в городе с 20.00 комендантский час поможет, хотя и надеется на это. Работать в такой ситуации, как признается он, просто опасно.

"Но у нас же есть общество. Если я не буду работать, то как люди будут ездить? Мы должны помогать обществу", - говорит Али.

Самого его опасность пока миновала, а вот его друга - нет. "Позавчера у моего друга украли машину и телефон. А машина у него как у меня. Но ключ у него был в кармане, так что через полмили она заглохла. Он ее нашел. Но они украли телефон", - рассказывает таксист.

Комендантский час для Али еще хуже беспорядков. Работу ему в этот день придется закончить с его началом. А обычно он ездит до 1-2 часов ночи, а начинает около полудня.

"Я из Африки , из Сомали . Мне надо отправлять семье деньги", - поясняет он.

Клиентов мало и из-за коронавируса, и из-за беспорядков. Один клиент в час, сетует Али. Кроме того, в такой обстановке закрыли многие заправки.

"Сейчас нормально. А вот когда солнце садится, тогда становится очень опасно", - говорит он. Когда это закончится, одному Аллаху ведомо, добавляет мужчина.

Обвинять надо было сразу

В эффективность комендантского часа и ввода нацгвардии не верит и белый парень Фил.

"Я не знаю. Я честно не знаю. Наверное, нет. Люди, сознание которых настроено на нарушение закона, делают это. Они намеренно остаются на улице ночью. Прямо сейчас они, кажется, начинают блокировать 35-е шоссе, одну из главных трасс города", - говорит он сквозь закрывающий половину лица розовый платок.

По его словам, присутствие Национальной гвардии не дает ему ощущения большей безопасности. И даже наоборот. Потому что это демонстрация силы, которая, по его мнению, не имеет смысла.

Сам он сейчас просто ждет, чем все это закончится. Хотя сегодня впервые тоже принимал участие в мирных протестах. Зарождающиеся признаки возможных беспорядков его отпугнули. "Именно поэтому я ушел. Я не пытаюсь изменить закон, нарушая его", - поясняет юноша.

Он выходил выразить протест против жестокости и попытаться добиться, чтобы полицейские перестали чувствовать себя выше закона. По его словам, предъявления обвинения в непредумышленном убийстве одному из четырех офицеров полиции недостаточно, чтобы успокоить людей.

"И я думаю, что предъявление обвинения спустя четыре дня (после задержания - ред.) это недостаточно быстро. Это надо было делать гораздо быстрее. В первый же день", - считает он.

Могло ли это помочь избежать волны насилия, он все равно не уверен.

До сих пор рабы

В комендантский час не верит и афроамериканец Эл лет 60, однако он сам идет домой, чтобы не оставаться на улице после его начала.

"Это не поможет. Поможет правосудие. Это означает, что все четверо должны пойти в тюрьму до конца своих дней, как другие, кого сажают пожизненно за убийство. Трем можно предъявить не такие серьезные обвинения, а тот, который сделал это, должен быть приговорен к смертной казни", - говорит он.

По его словам, общество дошло до точки кипения, так как постоянно повторяется одно и то же. "Мы просто не можем больше терпеть", - напористо говорит он.

Эл полагает, что корни проблемы уходят еще во времена рабства.

"Нельзя построить процветающую страну на крови людей. Нельзя. Что посеешь, то и пожнешь. По-разному можно это называть. Но в конце концов это произойдет", - продолжает он, активно жестикулируя.

Отношение к афроамериканцам он сравнивает с войной, где люди убивают друг друга. "Мы находились в постоянной войне со времен рабства в этой стране. И мы до сих пор рабы", - говорит Эл.

В нацгвардию он не верит, как и в правоохранительные органы в принципе. "Они никогда не были здесь ради того, чтобы помогать. По крайней мере для нашего сообщества. Они были здесь только чтобы взять контроль. И с учетом этого лучше не будет", - рассуждает мужчина.

С одной стороны, он не верит в протесты. "Я верю в "глаз за глаз". Вы забираете одного нашего, мы забираем вашего. Но в этом я буду не прав, потому что это не по законам Божиим", - отмечает он.

С другой стороны, по его мнению, протесты должны продолжаться. "Если этого не делать, они все забудут. И будут делать свое снова и снова", - полагает Эл.