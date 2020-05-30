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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T05:45
https://ria.ru/20200530/1572208356.html
Профессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570830664_0:22:3206:1825_1036x0_80_0_0_ee4eb712e36e196ea6a0cff63e9f399b.jpg
РИА Новости

Профессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса

05:45 30.05.2020
83511
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ни на одном из этапов лечения от коронавируса не следует заниматься самолечением, заявил профессор РАН Кирилл Зыков в интервью "Парламентской газете".
Он также призвал россиян не впадать в крайности из-за COVID-19.
"Каких-то специфических дополнительных фармакологических мероприятий, которые пациентам необходимо предпринимать, выделить не могу. Потому что первая рекомендация — не заниматься самолечением. Ни на одном из этапов лечения. И не надо впадать в две крайности: первая — что коронавируса не существует, и вторая — мы все переболеем, кто выживет, тот выживет. Обе точки зрения неправильные", — сказал Зыков.
Профессор подчеркнул, что без назначения врача медикаменты принимать нельзя, самостоятельный выбор лекарств может нанести больному вред из-за побочных эффектов.
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"Есть препараты, которые нам могут позволить снизить цитокиновый шторм, они существуют. Но как любая медаль, эти лекарства имеют две стороны. Плюс от них — мы снижаем воспалительный ответ, минус — этот воспалительный ответ защищает человека от других инфекций, в том числе бактериальных. Поэтому просто так применять их нельзя, мы очень ответственно относимся к их назначению. Каждый из них имеет побочные эффекты и каждый может назначаться только с решения врачебной комиссии", — отметил Зыков.
То же самое, продолжил он, касается и противомалярийных препаратов, несмотря на показанную в ряде исследований эффективность.
"Имелись и побочные эффекты, поэтому самостоятельно их принимать нельзя, как вначале пытались делать многие пациенты", — заключил профессор.
В России за весь период пандемии зарегистрировали 387 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. От болезни излечились почти 160 тысяч пациентов, 4374 человека умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКирилл ЗыковКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеРоссийская академия наукМедицинаОбщество
Популярные комментарии
Похоже профессор кровный брат патриарха. 35 лет занимаюсь лечением людей, но такой чуши, как считать, человека подзаборной швалью , не слышал из ус профессоров.
30 мая, 07:03
TTut_en
703131
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