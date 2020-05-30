Профессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ни на одном из этапов лечения от коронавируса не следует заниматься самолечением, заявил профессор РАН Кирилл Зыков в интервью " Ни на одном из этапов лечения от коронавируса не следует заниматься самолечением, заявил профессор РАН Кирилл Зыков в интервью " Парламентской газете ".

Он также призвал россиян не впадать в крайности из-за COVID-19.

"Каких-то специфических дополнительных фармакологических мероприятий, которые пациентам необходимо предпринимать, выделить не могу. Потому что первая рекомендация — не заниматься самолечением. Ни на одном из этапов лечения. И не надо впадать в две крайности: первая — что коронавируса не существует, и вторая — мы все переболеем, кто выживет, тот выживет. Обе точки зрения неправильные", — сказал Зыков.

Профессор подчеркнул, что без назначения врача медикаменты принимать нельзя, самостоятельный выбор лекарств может нанести больному вред из-за побочных эффектов.

"Есть препараты, которые нам могут позволить снизить цитокиновый шторм, они существуют. Но как любая медаль, эти лекарства имеют две стороны. Плюс от них — мы снижаем воспалительный ответ, минус — этот воспалительный ответ защищает человека от других инфекций, в том числе бактериальных. Поэтому просто так применять их нельзя, мы очень ответственно относимся к их назначению. Каждый из них имеет побочные эффекты и каждый может назначаться только с решения врачебной комиссии", — отметил Зыков.

То же самое, продолжил он, касается и противомалярийных препаратов, несмотря на показанную в ряде исследований эффективность.

"Имелись и побочные эффекты, поэтому самостоятельно их принимать нельзя, как вначале пытались делать многие пациенты", — заключил профессор.

В России за весь период пандемии зарегистрировали 387 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. От болезни излечились почти 160 тысяч пациентов, 4374 человека умерли.