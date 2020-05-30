В ИКАО просят согласовать единые меры защиты от COVID-19

"Государствам и индустрии необходимо сотрудничать, чтобы принять согласованные или взаимоприемлемые меры на основе оценки рисков, чтобы защитить пассажиров, экипаж и других сотрудников на протяжении всего путешествия", - цитирует агентство документ.

Отмечается, что ИКАО рассмотрит отчет с рекомендациями для органов власти и авиакомпаний в понедельник.

В апреле ИКАО создала целевую группу по восстановлению авиации на фоне ситуации с COVID-19. Она должна определять стратегические приоритеты и рекомендовать политику для стран и промышленных операторов, используя все правительственные и отраслевые данные для решения насущных проблем гражданской авиации.