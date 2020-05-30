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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T05:42
https://ria.ru/20200530/1572208326.html
В ИКАО просят согласовать единые меры защиты от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1036x0_80_0_0_e82e008a6035550a19d9e2f43fd1e207.jpg
РИА Новости

В ИКАО просят согласовать единые меры защиты от COVID-19

05:42 30.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Целевая группа по восстановлению авиации после пандемии, учрежденная советом Международной организации гражданской авиации (ИКАО), призывает власти стран, авиакомпании и аэропорты разработать единые меры обеспечения безопасности при полетах, передает агентство Рейтер со ссылкой на отчет группы.
"Государствам и индустрии необходимо сотрудничать, чтобы принять согласованные или взаимоприемлемые меры на основе оценки рисков, чтобы защитить пассажиров, экипаж и других сотрудников на протяжении всего путешествия", - цитирует агентство документ.
Отмечается, что ИКАО рассмотрит отчет с рекомендациями для органов власти и авиакомпаний в понедельник.
В апреле ИКАО создала целевую группу по восстановлению авиации на фоне ситуации с COVID-19. Она должна определять стратегические приоритеты и рекомендовать политику для стран и промышленных операторов, используя все правительственные и отраслевые данные для решения насущных проблем гражданской авиации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница в защитном костюме в терминале F Международного аэропорта Шереметьево
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Международная организация гражданской авиацииВ мире
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