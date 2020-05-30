На "AliExpress Россия" рекордно выросли продажи мебели для дачи

"Стремительный рост продаж товаров связан с приходом традиционного периода подготовки к дачному сезону, а также с планами покупателей провести остальную часть самоизоляции за городом. Наиболее высокий рост отмечен в категории "Мебель для сада": более 3000% год к году", - говорится в сообщении.