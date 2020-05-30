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2020-05-30T04:55
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На "AliExpress Россия" рекордно выросли продажи мебели для дачи
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РИА Новости

На "AliExpress Россия" рекордно выросли продажи мебели для дачи

04:55 30.05.2020
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© Студия ландшафтного дизайна Garden Green – LMGЗагородный участок
Загородный участок
© Студия ландшафтного дизайна Garden Green – LMG
Загородный участок. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Продажи мебели для дачи в интернет-магазине "AliExpress Россия" с 1 по 24 мая 2020 увеличились в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
Аналитики "AliExpress Россия" отметили высокий интерес пользователей площадки к товарам для дачи.
"Стремительный рост продаж товаров связан с приходом традиционного периода подготовки к дачному сезону, а также с планами покупателей провести остальную часть самоизоляции за городом. Наиболее высокий рост отмечен в категории "Мебель для сада": более 3000% год к году", - говорится в сообщении.
Лидерами продаж были: садовые скамейки, качели, шезлонги, гамаки, садовые и пляжные стулья. Второй по популярности стала категория "Товары для сада", она выросла в 7 раз.
Садовые товары для огородничества тоже пользовались спросом у пользователей площадки. "Продажи товаров для полива и опрыскивания выросли на 238% год к году, а продажи садовых инструментов - на 106%", - добавили в компании.
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