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2020-05-30T08:57
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Белый дом ненадолго закрыли из-за протестов, сообщает СМИ
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РИА Новости

Белый дом ненадолго закрыли из-за протестов, сообщает СМИ

04:32 30.05.2020 (обновлено: 08:57 30.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Белый дом был ненадолго закрыт в пятницу вечером из-за протестов, разгоревшихся из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, сообщил телеканал Fox News.
Журналистов пула, находившихся снаружи здания, попросили зайти внутрь, после чего вход и выход был перекрыт. В Западном крыле Белого дома находилось около дюжины журналистов, уточняет телеканал.
В не согласованном с властями протесте близ Белого дома участвовало около тысячи человек, обошлось без серьезных беспорядков.
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. Впоследствии один из них был обвинен в убийстве по неосторожности и непредумышленном убийстве. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
Акция протеста в Нью-Йорке против насилия со стороны полицейских
02:44
В центре Нью-Йорка проходит акция протеста после убийства Джорджа Флойда
4123212
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаФБРМиннеаполисВашингтон (город)СШАВ мире
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