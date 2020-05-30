Белый дом ненадолго закрыли из-за протестов, сообщает СМИ

Журналистов пула, находившихся снаружи здания, попросили зайти внутрь, после чего вход и выход был перекрыт. В Западном крыле Белого дома находилось около дюжины журналистов, уточняет телеканал.
В не согласованном с властями протесте близ Белого дома участвовало около тысячи человек, обошлось без серьезных беспорядков.
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. Впоследствии один из них был обвинен в убийстве по неосторожности и непредумышленном убийстве. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.