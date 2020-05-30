Башмет призвал учесть мнение музыкантов при возобновлении концертов

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Дирижер Юрий Башмет призывает учитывать мнение профессионального сообщества при работе над восстановлением концертной деятельности.
Ранее российские музыканты, среди которых Башмет, пианист Денис Мацуев, саксофонист Игорь Бутман, композитор Игорь Крутой, написали открытое письмо с просьбой согласовать с профессиональным сообществом пошаговые меры по выходу из ситуации, сложившейся из-за коронавируса, для возвращения к концертной деятельности.
"Важнейшим моментом концертной жизни является долгосрочное планирование. Невозможно с одного дня на другой открыть двери залов и сказать публике: "Приходите". Мы уверены, что нужно продумать систему, понимать последовательность на несколько шагов вперед. Нужна реальная дорожная карта с учетом мнения профессионального сообщества, понятная всем", - сказал он РИА Новости.
"Важно понимать и дальнейшую пошаговость, что если все развивается нормально, следующий шаг наступит в определенный момент, через две недели или месяц, но определенный, и так на несколько шагов нужно продумать все совместные действия", - добавил Башмет.
Он отметил, что любая отрасль имеет свою специфику, и, по его словам, концерты в концертных залах отличаются от концертов на открытом воздухе, камерные концерты в небольших залах отличаются от концертов симфонических оркестров.
"Еще и специфика у каждого региона, отдельных залов и множество других моментов, многие из которых чуть более видны тем, кто сам выходит на сцену в разных концертных залах... Например, шахматная рассадка, о которой сейчас многие говорят, не единственный, а может быть, и не самый правильный и безопасный способ работы концертных залов", - уверен Башмет.
Он добавил, что концертный зал состоит не только из пространства для зрителей, поэтому, по его мнению, важно смотреть и обсуждать и другие варианты обеспечения безопасности артистов и зрителей.
"Контроль температуры людей, обработка помещений, система кондиционирования и обеззараживания воздуха в каких-то залах может быть более эффективной мерой", - считает дирижер.