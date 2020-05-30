Башмет призвал учесть мнение музыкантов при возобновлении концертов

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Дирижер Дирижер Юрий Башмет призывает учитывать мнение профессионального сообщества при работе над восстановлением концертной деятельности.

"Важнейшим моментом концертной жизни является долгосрочное планирование. Невозможно с одного дня на другой открыть двери залов и сказать публике: "Приходите". Мы уверены, что нужно продумать систему, понимать последовательность на несколько шагов вперед. Нужна реальная дорожная карта с учетом мнения профессионального сообщества, понятная всем", - сказал он РИА Новости.

"Важно понимать и дальнейшую пошаговость, что если все развивается нормально, следующий шаг наступит в определенный момент, через две недели или месяц, но определенный, и так на несколько шагов нужно продумать все совместные действия", - добавил Башмет.

Он отметил, что любая отрасль имеет свою специфику, и, по его словам, концерты в концертных залах отличаются от концертов на открытом воздухе, камерные концерты в небольших залах отличаются от концертов симфонических оркестров.

"Еще и специфика у каждого региона, отдельных залов и множество других моментов, многие из которых чуть более видны тем, кто сам выходит на сцену в разных концертных залах... Например, шахматная рассадка, о которой сейчас многие говорят, не единственный, а может быть, и не самый правильный и безопасный способ работы концертных залов", - уверен Башмет.

Он добавил, что концертный зал состоит не только из пространства для зрителей, поэтому, по его мнению, важно смотреть и обсуждать и другие варианты обеспечения безопасности артистов и зрителей.