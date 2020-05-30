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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T13:15
https://ria.ru/20200530/1572207493.html
Эксперт: оценить шведскую модель борьбы с COVID-19 можно через 1,5 года
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571449036_0:329:2777:1891_1036x0_80_0_0_424a4ed99a6301c3f4933fa76d453866.jpg
РИА Новости

Эксперт: оценить шведскую модель борьбы с COVID-19 можно через 1,5 года

03:53 30.05.2020 (обновлено: 13:15 30.05.2020)
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© REUTERS / TT News Agency/ Fredrik Sandberg Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
© REUTERS / TT News Agency/ Fredrik Sandberg
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
СТОКГОЛЬМ, 30 мая — РИА Новости, Ольга Лимонова. Шведский подход к мерам по борьбе с распространением коронавируса основан на высоком уровне доверия между гражданами и государством и подходит не для всех стран, рассказал РИА Новости директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.
Правительство Швеции, в отличие от многих других стран, не стало вводить строгий локдаун из-за распространения коронавируса, в стране продолжали работать детские сады, начальные школы, рестораны и фитнес-центры. Ограничительные меры включают, среди прочего, запрет на собрания более 50 человек, кафе не могут обслуживать посетителей у стойки, запрещено посещение домов престарелых. Университеты, старшие классы школ и сотрудники компаний, где это возможно, переведены на удаленный режим. Людей призывают соблюдать социальную дистанцию и избегать лишних социальных контактов.

"Про эффективность шведской политики можно будет говорить не ранее чем через 1,5 года. В целом шведская статистика не самая плохая. Хотя Швецию много критикуют в сравнении с другими скандинавскими странами. При этом важно понимать, что мало вводить формальные правила, главное — чтобы люди им следовали. Ключевым для этого является уровень доверия между правительством и гражданами: насколько люди верят, что правительство откровенно, насколько правительство относится к гражданам как ко взрослым людям", — считает Смит.

В Швеции от коронавируса скончались 4220 человек (414,4 умершего на миллион жителей). Этот показатель выше, чем в соседних скандинавских странах (в Дании умерли 565 человек, в Финляндии — 313, в Норвегии — 235), но ниже, чем в ряде других стран (Италия, Испания, Великобритания, Германия), где жесткий карантин был введен.
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"Сработает ли шведский подход в других странах, вопрос в первую очередь культурный и психологический. Я думаю, сейчас, на стадии второй фазы, это может сработать, например, в Японии, Южной Корее, Великобритании, Германии, Италии. Опыт нахождения в состоянии изоляции изменил общество, и теперь вопрос в том, что будет дальше", — отмечает Смит.
При этом Смит подчеркивает, что для эффективного противостояния кризисам и возможным новым пандемиям страны должны сфокусироваться на сотрудничестве, а не на критике в адрес друг друга. "Необходимо создавать систему противостояния кризисам, в том числе природным катастрофам, которые происходят намного чаще, чтобы такие потрясения воспринимались как сложные обстоятельства, а не как шок. Ключевую роль в этом должно сыграть сотрудничество между странами, несмотря на разницу в подходах", — заключил эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ШвецияДанияФинляндияНорвегияВ мире
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