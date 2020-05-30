Эксперт: оценить шведскую модель борьбы с COVID-19 можно через 1,5 года

"Про эффективность шведской политики можно будет говорить не ранее чем через 1,5 года. В целом шведская статистика не самая плохая. Хотя Швецию много критикуют в сравнении с другими скандинавскими странами. При этом важно понимать, что мало вводить формальные правила, главное — чтобы люди им следовали. Ключевым для этого является уровень доверия между правительством и гражданами: насколько люди верят, что правительство откровенно, насколько правительство относится к гражданам как ко взрослым людям", — считает Смит.