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Культура
2020-05-30T03:57
https://ria.ru/20200530/1572207455.html
СМИ назвало артистов, которые запросили помощь в виде МРОТ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564537591_0:424:2730:1960_1036x0_80_0_0_101644c27d08f98061d78bc297952444.jpg
РИА Новости

СМИ назвало артистов, которые запросили помощь в виде МРОТ

03:57 30.05.2020
64654
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ряд российских артистов подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Об этом пишет издание "Собеседник", изучив данные ФНС.
Подчеркивается, что чаще всего они оформлены как индивидуальные предприниматели. Одобрение на выплаты получили певцы Дима Билан и Николай Басков, а также телеведущая Регина Тодоренко.
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В предоставлении помощи из-за сокращения работников более чем на десять процентов от их количества в марте отказали исполнителю Григорию Лепсу. По этой же причине получили отказ как индивидуальные предприниматели музыкант Леонид Агутин и рэпер Тимати (Тимур Юнусов).
На днях после слов продюсера Иосифа Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт. До этого о бедственном положении артистов рассказал шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. По его словам, артисты, в отличие от "бабушек и дедушек", не получают ни копейки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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81077430383
Обсудить 25
КультураКоронавирус COVID-19РоссияРегина ТодоренкоШоу-бизнесИосиф ПригожинГригорий ЛепсФедеральная налоговая служба (ФНС России)Тимати (Тимур Юнусов)Леонид АгутинНиколай БасковДима Билан (Виктор Белан)
Популярные комментарии
Ну и зачем это всё вытаскивать на всеобщее обсуждение? Они- тоже люди, граждане РФ..
30 мая, 04:14
Имею Мнение
14600080
Шевелить губами в выключенный микрофон они умеют, но в подземке это не прокатит. Действительно бедственное положение. Раздать МРОТ всем!
30 мая, 04:21
Виталик Т
49340003
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