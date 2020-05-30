СМИ назвало артистов, которые запросили помощь в виде МРОТ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ряд российских артистов подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Об этом пишет издание "Собеседник", изучив данные ФНС.
Подчеркивается, что чаще всего они оформлены как индивидуальные предприниматели. Одобрение на выплаты получили певцы Дима Билан и Николай Басков, а также телеведущая Регина Тодоренко.
В предоставлении помощи из-за сокращения работников более чем на десять процентов от их количества в марте отказали исполнителю Григорию Лепсу. По этой же причине получили отказ как индивидуальные предприниматели музыкант Леонид Агутин и рэпер Тимати (Тимур Юнусов).
На днях после слов продюсера Иосифа Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт. До этого о бедственном положении артистов рассказал шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. По его словам, артисты, в отличие от "бабушек и дедушек", не получают ни копейки.
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