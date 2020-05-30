Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T11:05
https://ria.ru/20200530/1572207180.html
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564010819_0:132:3072:1860_1036x0_80_0_0_27349135f97a7fc09a735736feee3000.jpg
РИА Новости

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

03:13 30.05.2020 (обновлено: 11:05 30.05.2020)
69840
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
Своими словами он спровоцировал волну критики со стороны российских политиков.
Кравчук подверг критике политику европейских стран и обвинил их лидеров в непоследовательности. По его мнению, они вводят антироссийские санкции, но при этом принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2" и обсуждают ослабление ограничительных мер.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Вчера, 17:55
Кравчук рассказал, как США "обманули" Украину
"То есть говорим тут одно, тут — другое, а делаем третье. <…> Вот как я понимаю этот вопрос. И считаю, что другого пути остановить Россию нет, кроме как жестких, единых, объединенных в коалицию по поддержке Украины", — отметил экс-президент.
Кравчук и до этого делал неоднозначные заявления, в том числе относительно России. Например, в начале года он допустил возвращение Донбасса и Крыма под контроль Киева. При этом, по мнению экс-президента, для "присоединения" полуострова к Украине потребуется особая схема, так как он уже вошел "в систему российских отношений". Местные власти тогда ответили, что Кравчук сам не верит своим словам, а о возвращении в страну, "которая ненавидит своих бывших граждан", для жителей Крыма и Донбасса не может быть и речи.

Реакция российских политиков

На слова Кравчука о способе "остановить Россию" и "ее агрессивные дела" ответили российские политики.
По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, украинский экс-президент, делая подобные заявления, вероятно, не осознает, что полная изоляция Москвы от стран Запада невозможна.
"Западные страны не вводят против России "полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию" потому, что не могут этого сделать. Кравчук, видимо, этого не понимает. И ради чего так стараться? Ради Украины? Она нужна Западу против России, но не сама по себе", — написал Пушков в своем твиттере.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
25 апреля, 14:04
"Внешнее управление". Кравчук указал виновного в несчастьях Украины
Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, со своей стороны, подчеркнул в беседе с RT, что Киеву следует не "останавливать" Москву, а налаживать с ней отношения.

"Не Россию надо останавливать, а вмешательство во внутренние дела Украины со стороны западных государств", — сказал сенатор.

Он добавил, что в последнее время Кравчук говорит противоречивые вещи — то реальные, то совершенно абсурдные.
1973331832
Обсудить 12
Ситуация на УкраинеСеверный поток — 2Сергей ЦековСовет Федерации РФЛеонид КравчукМоскваКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не страна,а огромная палата №6
30 мая, 05:58
алексей
10061105
стену постройте, как между сешеасией и мексикой ................... и вам полдьзе - "агрессию " остановите и нам - нелегалов из украны в России будет поменьше
30 мая, 06:47
Андрей Филин
7720003
Рекомендуем
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Таблетки
Профессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Семья Флойда требует переквалифицировать обвинения экс-полицейскому
Продавец на рынке в Ухани, КНР
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Певица Валерия
Валерия рассказала о "дебильной аудитории"
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом
Politico рассказала о споре Трампа и Меркель о "Северном потоке — 2"
Совладелец сгоревшего торгового центра Зимняя вишня Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео
Совладельцу "Зимней вишни" предъявили обвинение в окончательной редакции
Ротонда Капитолия в Вашингтоне
В Конгрессе испугались "усиления Путина" из-за выхода США из ДОН
Леонид Кравчук
Пушков ответил на заявление Кравчука о России
Хакер
В России киберпреступность может вырасти более чем вдвое, заявил источник
Медик готовит шприц с вакциной
Роспотребнадзор оценил внесение в новый КоАП штрафов за отказ от прививок
Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео
Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео
Альтернативная медицина
Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском "разводе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05В Новокузнецке разрешили работу летних веранд в заведениях общепита
15:04В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
14:15В Госдуме обсудят внедрение обязательной маркировки лекарств
14:13В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния