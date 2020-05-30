Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
Своими словами он спровоцировал волну критики со стороны российских политиков.
Кравчук подверг критике политику европейских стран и обвинил их лидеров в непоследовательности. По его мнению, они вводят антироссийские санкции, но при этом принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2" и обсуждают ослабление ограничительных мер.
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"То есть говорим тут одно, тут — другое, а делаем третье. <…> Вот как я понимаю этот вопрос. И считаю, что другого пути остановить Россию нет, кроме как жестких, единых, объединенных в коалицию по поддержке Украины", — отметил экс-президент.
Кравчук и до этого делал неоднозначные заявления, в том числе относительно России. Например, в начале года он допустил возвращение Донбасса и Крыма под контроль Киева. При этом, по мнению экс-президента, для "присоединения" полуострова к Украине потребуется особая схема, так как он уже вошел "в систему российских отношений". Местные власти тогда ответили, что Кравчук сам не верит своим словам, а о возвращении в страну, "которая ненавидит своих бывших граждан", для жителей Крыма и Донбасса не может быть и речи.
Реакция российских политиков
На слова Кравчука о способе "остановить Россию" и "ее агрессивные дела" ответили российские политики.
По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, украинский экс-президент, делая подобные заявления, вероятно, не осознает, что полная изоляция Москвы от стран Запада невозможна.
"Западные страны не вводят против России "полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию" потому, что не могут этого сделать. Кравчук, видимо, этого не понимает. И ради чего так стараться? Ради Украины? Она нужна Западу против России, но не сама по себе", — написал Пушков в своем твиттере.
Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, со своей стороны, подчеркнул в беседе с RT, что Киеву следует не "останавливать" Москву, а налаживать с ней отношения.
"Не Россию надо останавливать, а вмешательство во внутренние дела Украины со стороны западных государств", — сказал сенатор.
Он добавил, что в последнее время Кравчук говорит противоречивые вещи — то реальные, то совершенно абсурдные.