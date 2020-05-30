Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

"То есть говорим тут одно, тут — другое, а делаем третье. <…> Вот как я понимаю этот вопрос. И считаю, что другого пути остановить Россию нет, кроме как жестких, единых, объединенных в коалицию по поддержке Украины", — отметил экс-президент.