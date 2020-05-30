В Ульяновске потушили крупный пожар в кафе и надворных постройках

Ранее сообщалось, что в Ульяновске на улице Серафимовича, дом 21/3, горит кафе "7 Пятниц" и надворные постройки. На момент возгорания кафе не работало. Информация о пострадавших и погибших не поступала. В 23.43 пожар был локализован на площади 600 квадратных метров.