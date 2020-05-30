В Ульяновске потушили крупный пожар в кафе и надворных постройках

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спасатели потушили возгорание в кафе и надворных постройках в Ульяновске, охватившее 600 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в Ульяновске на улице Серафимовича, дом 21/3, горит кафе "7 Пятниц" и надворные постройки. На момент возгорания кафе не работало. Информация о пострадавших и погибших не поступала. В 23.43 пожар был локализован на площади 600 квадратных метров.
"Ликвидация открытого горения. Всего к тушению пожара было привлечено 72 человека и 25 единиц техники", - сообщили РИА Новости в МЧС России.
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