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2020-05-30T09:05
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В Ульяновске потушили крупный пожар в кафе и надворных постройках
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РИА Новости

В Ульяновске потушили крупный пожар в кафе и надворных постройках

01:10 30.05.2020 (обновлено: 09:05 30.05.2020)
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в кафе на улице Серафимовича в Ульяновске
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в кафе на улице Серафимовича в Ульяновске
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спасатели потушили возгорание в кафе и надворных постройках в Ульяновске, охватившее 600 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в Ульяновске на улице Серафимовича, дом 21/3, горит кафе "7 Пятниц" и надворные постройки. На момент возгорания кафе не работало. Информация о пострадавших и погибших не поступала. В 23.43 пожар был локализован на площади 600 квадратных метров.
"Ликвидация открытого горения. Всего к тушению пожара было привлечено 72 человека и 25 единиц техники", - сообщили РИА Новости в МЧС России.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УльяновскПроисшествия
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