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2020-05-30T10:36
https://ria.ru/20200530/1572206181.html
Стали известны подробности переговоров Флинна и Кисляка
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РИА Новости

Стали известны подробности переговоров Флинна и Кисляка

01:07 30.05.2020 (обновлено: 10:36 30.05.2020)
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© AP Photo / Carolyn KasterМайкл Флинн
Майкл Флинн
© AP Photo / Carolyn Kaster
Майкл Флинн. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Майкл Флинн, занимавший пост советника президента Дональда Трампа, в декабре 2016 года просил российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка, чтобы Россия предпринимала шаги лишь по принципу взаимности в ответ на кампанию давления администрации Барака Обамы. Об этом свидетельствуют опубликованные расшифровки разговоров Флинна и Кисляка.
Эти разговоры перехватили американские спецслужбы. Накануне разведка их рассекретила, они опубликованы в виде пересказа с отдельными цитатами и множеством лакун.
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Так, в транскрипте разговора от 29 декабря Флинн просит "передать Москве", что нужно помешать уходящей администрации Обамы в стремлении лишить команду Трампа свободы маневра. Он упоминает об обвинениях в кибератаках, которые Россия опровергала, а также о высылке российских дипломатов из Вашингтона.
"Я знаю, что вам нужно предпринимать определенные действия, прошу Россию <...> предпринимать только ответные действия. Не заходите дальше, чем уже зашли, потому что я не хочу, чтобы мы оказались в ситуации эскалации ответных мер. Понимаете меня?" — говорит Флинн.
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Кисляк ответил, что понимает, но просит учесть чувства Москвы, говорится в документах, но подтверждающей цитаты не приводится.
"Я знаю, можете мне поверить! Я это очень ценю", — говорит в свою очередь Флинн.
Он вновь повторяет просьбу об умеренном ответе Москвы и говорит, что если Россия вышлет 60 американских дипломатов, "то закроется посольство".

"Давайте будем это поддерживать на равном уровне жертв. Так что когда мы придем (к власти. — Прим. ред.), у нас будет разговор получше о том, как мы будем продвигаться в наших отношениях. И нам нужно также бороться с нашими врагами, у нас точно есть общий враг. У вас с ним проблемы, у нас проблемы в нашей стране и проблемы на Ближнем Востоке", — говорит Флинн.

В ответ Кисляк спрашивает, значит ли внесение в санкционный список ГРУ и ФСБ, что США больше не хотят сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом (слова Кисляка американская разведка вновь пересказывает, а не цитирует). "Да, да", — отвечает Флинн, видимо, имея в виду уходящую администрацию Обамы.
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На следующий день, 30 декабря, президент Владимир Путин заявил, что Россия пока не будет отвечать США на закрытие российских дипломатических резиденций и высылку 35 дипломатов. По словам российского лидера, Москва не опустится до уровня "кухонной дипломатии" и будет предпринимать дальнейшие шаги, исходя из действий будущей администрации Трампа.
Дальнейшие события противоречили "теории сговора" России с Трампом. В 2017 году американский президент подписал закон об ужесточении антироссийских санкций. Москва в ответ потребовала сократить число сотрудников американских дипмиссий и запретила доступ к посольским дачам и складам по аналогии с мерами администрации Обамы. Администрация Трампа, со своей стороны, потребовала закрыть российское консульство в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. А в 2018 году США выслали сразу 60 российских дипломатов и закрыли консульство в Сиэтле. Россия в ответ выслала столько же американских дипломатов и закрыла консульство в Санкт-Петербурге.
Утечки разговоров Флинна и Кисляка фигурировали в российском деле о "российском вмешательстве" в американские выборы и сговоре Москвы с Трампом. Спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования подтвердил обвинения во вмешательстве, но не нашел доказательств сговора.
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РоссияМайкл ФлиннДональд ТрампСергей КислякРоберт МюллерГлавное разведывательное управление РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Барак ОбамаМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
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