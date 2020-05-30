Стали известны подробности переговоров Флинна и Кисляка

"Давайте будем это поддерживать на равном уровне жертв. Так что когда мы придем (к власти. — Прим. ред.), у нас будет разговор получше о том, как мы будем продвигаться в наших отношениях. И нам нужно также бороться с нашими врагами, у нас точно есть общий враг. У вас с ним проблемы, у нас проблемы в нашей стране и проблемы на Ближнем Востоке", — говорит Флинн.