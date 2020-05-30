Петербургские музыканты проведут 1 июня благотворительный онлайн-марафон

"Врачи долго не могли определиться с болезнью 5-летнего Марка и 3-летнего Адриана. Но 24 апреля 2020 года пришли результаты генетической экспертизы. Детям был поставлен диагноз — адренолейкодистрофия. Помочь спасти жизни Марка и Адриана может только срочная аллогенная трансплантация костного мозга (ТКМ), обработанного генномодифицированным (препаратом) LENTI-D (Vector)", - рассказали организаторы.