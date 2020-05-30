Петербургские музыканты проведут 1 июня благотворительный онлайн-марафон

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Известные музыканты проведут 1 июня в Санкт-Петербурге, в День защиты детей, благотворительный онлайн-марафон в поддержку страдающих редким заболеванием детей своих коллег виолончелиста Игоря Боткина и скрипачки Екатерины Шмелевой, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия.
"Врачи долго не могли определиться с болезнью 5-летнего Марка и 3-летнего Адриана. Но 24 апреля 2020 года пришли результаты генетической экспертизы. Детям был поставлен диагноз — адренолейкодистрофия. Помочь спасти жизни Марка и Адриана может только срочная аллогенная трансплантация костного мозга (ТКМ), обработанного генномодифицированным (препаратом) LENTI-D (Vector)", - рассказали организаторы.
По их словам, родители уже получили согласие на лечение в медцентра Pediatric Blood and Marrow Transplantation (BMT) Center в Миннесоте в США. Стоимость лечения составляет 60,3 миллиона рублей.
Для сбора необходимых средств в рамках благотворительного марафона выступят музыканты симфонических оркестров Санкт-Петербурга, артисты Мариинского театра, Cанкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, Михайловского театра, Таврического оркестра, а также Светлана Сурганова и музыканты из США, Германии, Франции, Швейцарии, Чили и других стран.