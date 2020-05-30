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2020-05-30T01:10
https://ria.ru/20200530/1572205654.html
В Миннеаполисе объявили комендантский час
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572196262_0:318:3075:2048_1036x0_80_0_0_e38840e4ff1e1c695df262d9159ce445.jpg
РИА Новости

В Миннеаполисе объявили комендантский час

00:11 30.05.2020 (обновлено: 01:10 30.05.2020)
15712
© REUTERS / Carlos BarriaСитуация в Миннеаполисе
Ситуация в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria
ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. В Миннеаполисе, где из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые беспорядки, объявлен комендантский час.
Он будет действовать с 20.00 пятницы по местному времени до 6.00 субботы (с 04.00 до 14.00 мск) и в те же часы в ночь на воскресенье.
Массовые беспорядки в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются третий день.

Протестующие в Миннеаполисе поджигают полицейский участок
1 из 15

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются третий день.

© REUTERS / Carlos Barria
© AFP 2020 / Getty Images /Stephen Maturen

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.

Протестующий возле полицейского участка в Миннеаполисе
2 из 15

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.

© AFP 2020 / Getty Images /Stephen Maturen
© AP Photo / Julio Cortez

Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
3 из 15

Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

© AP Photo / Julio Cortez
© AP Photo / Julio Cortez

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
4 из 15

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

© AP Photo / Julio Cortez
© REUTERS / Carlos Barria

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
5 из 15

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.

© REUTERS / Carlos Barria
© REUTERS / Carlos Barria

Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.

Беспорядки в Миннеаполисе
6 из 15

Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.

© REUTERS / Carlos Barria
© REUTERS / Carlos Barria

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Девушка с травмами, полученными во время протестов в Миннеаполисе
7 из 15

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Carlos Barria
© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

Демонстрация после гибели Джорджа Флойда у здания 3-го полицейского участка в Миннеаполисе, США
8 из 15

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen
© REUTERS / Eric Miller

Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.

Беспорядки в Миннеаполисе
9 из 15

Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.

© REUTERS / Eric Miller
© REUTERS / Eric Miller

К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.

Люди собрались возле правительственного центра округа Хеннепин, чтобы почтить минутой молчания погибшего Джорджа Флойда
10 из 15

К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.

© REUTERS / Eric Miller
© REUTERS / Nicholas Pfosi

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

Беспорядки в Миннеаполисе
11 из 15

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
© AP Photo / Kerem Yucel

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

Протестующие на парковке магазина Target рядом с третьим полицейским участком в Миннеаполисе. 28 мая 2020 года
12 из 15

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

© AP Photo / Kerem Yucel
© AP Photo / Jim Mone

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
13 из 15

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

© AP Photo / Jim Mone
© REUTERS / Eric Miller

Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
14 из 15

Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

© REUTERS / Eric Miller
© REUTERS / Carlos Barria

Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.

Люди у импровизированного мемориала в честь афроамериканца Джорджа Флойда на месте его гибели
15 из 15

Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.

© REUTERS / Carlos Barria
1 из 15

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются третий день.

© REUTERS / Carlos Barria
2 из 15

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.

© AFP 2020 / Getty Images /Stephen Maturen
3 из 15

Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

© AP Photo / Julio Cortez
4 из 15

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

© AP Photo / Julio Cortez
5 из 15

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.

© REUTERS / Carlos Barria
6 из 15

Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.

© REUTERS / Carlos Barria
7 из 15

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Carlos Barria
8 из 15

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen
9 из 15

Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.

© REUTERS / Eric Miller
10 из 15

К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.

© REUTERS / Eric Miller
11 из 15

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
12 из 15

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

© AP Photo / Kerem Yucel
13 из 15

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

© AP Photo / Jim Mone
14 из 15

Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

© REUTERS / Eric Miller
15 из 15

Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.

© REUTERS / Carlos Barria
Исключение делается для правоохранительных органов, нацгвардии и оперативных служб, а также для бездомных и для тех, кто "вынужден бежать от опасности". Таким образом, ограничения распространяются и на журналистов. После того, как на это обратили внимание мэра Джейкоба Фрея, он в Twitter пообещал "исправить это".
Нарушителей комендантского часа ждет штраф до тысячи долларов или заключение на срок до 90 дней.
Акция протеста в Миннеаполисе
Вчера, 20:42
МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда

Протесты в США

В Миннесоте и в ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, где запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский — белый мужчина — надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая.
Начавшиеся 26 мая в Миннеаполисе акции протеста переросли в столкновения с полицией, грабежи магазинов и поджоги. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Миннесоты привлек к поддержанию порядка бойцов Нацгвардии США. В пятницу прокурор округа Хеннепин Майкл Фримен заявил, что власти штата предъявили экс-полицейскому обвинение в непредумышленном убийстве.
Дональд Трамп заявил, что поговорил с семьей погибшего афроамериканца, и назвал действия полицейских "ужасными".
Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
28 мая, 08:00
"Вы что, его убили?" Почему американский город захлестнули протесты
6286711721
Обсудить 7
Дональд ТрампБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМиннеаполисСШАМиннесотаВ мире
Популярные комментарии
Для "подхрюкивающих" (с) и лимитрофов, происходящее, в кормильце-гегемоне США всё нормально. Видно, естественно вымирающие "интеллигентные" чехи решили поутешать себя хоть чем-то про Россию)
30 мая, 01:16
Б2Борисыч 2019
1710003
Господь да обрадовался бы верой "подхрюкивающих" (с) Они верят в "Америкнские полицейские практически некоррумпированные", а те в прошлом были замешаны в стрельбе и предполагаемом насилии, ими ранее был застрелен 42-летний местный житель и проч. Но, конечно, очередной застреленный это не "коррупция", это не важно)) Ну, а про язык Первого, как всегда, лучше всего знают ... страдальцы по нашей как бЭ "телевизионной пропаганде"))) Я не смотрю, и ты бы рассказал, знаток нашего ящика, что ты увидел в нашем ТВ, о чём вещаешь.
30 мая, 01:42
Б2Борисыч 2019
1010000
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