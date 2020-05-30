В Миннеаполисе объявили комендантский час

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. В Миннеаполисе , где из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые беспорядки, объявлен комендантский час.

Он будет действовать с 20.00 пятницы по местному времени до 6.00 субботы (с 04.00 до 14.00 мск) и в те же часы в ночь на воскресенье.

Исключение делается для правоохранительных органов, нацгвардии и оперативных служб, а также для бездомных и для тех, кто "вынужден бежать от опасности". Таким образом, ограничения распространяются и на журналистов. После того, как на это обратили внимание мэра Джейкоба Фрея, он в Twitter пообещал "исправить это".

Нарушителей комендантского часа ждет штраф до тысячи долларов или заключение на срок до 90 дней.

Протесты в США

В Миннесоте и в ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, где запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский — белый мужчина — надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая.

Миннесоты привлек к поддержанию порядка бойцов Нацгвардии США. В пятницу прокурор округа Хеннепин Майкл Фримен заявил, что власти штата предъявили экс-полицейскому обвинение в непредумышленном убийстве. Начавшиеся 26 мая в Миннеаполисе акции протеста переросли в столкновения с полицией, грабежи магазинов и поджоги. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернаторпривлек к поддержанию порядка бойцов Нацгвардии США. В пятницу прокурор округа Хеннепин Майкл Фримен заявил, что власти штата предъявили экс-полицейскому обвинение в непредумышленном убийстве.