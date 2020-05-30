Онлайн-онкология: как работает сервис удаленного лечения больных раком

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сегодня существует множество телемедицинских платформ, с помощью которых врач может дать рекомендации для лечения пациента и провести прием, находясь на расстоянии. Это не только требование эпохи COVID-19, но и нормальная мировая практика. Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!" разработала сервис OncoNet Online, который существенно облегчает труд врачей-онкологов, выявляет осложнения на ранней стадии и снижает тревожность пациентов. Помогает им в этом искусственный интеллект.

Ассоциация выиграла конкурс и дважды получила финансирование от Фонда президентских грантов, благодаря чему удалось разработать, апробировать и начать использовать платформу дистанционного мониторинга состояния пациента. При разработке были обеспечены строгие требования безопасности. Сегодня сервис используют онкологи десятков медучреждений страны. Если в начале создатели планировали внедрять OncoNet Online для лечения и наблюдения больных раком молочной железы, то сейчас возможности сервиса существенно расширены. Платформа работает в новом режиме: разработчики научили ее вести пациентов с любыми онкологическими нозологиями.

Лечить и наблюдать

Пациенты после прохождения лечения в медучреждениях разъезжаются по городам и селам огромной страны и не могут оперативно попасть к своему лечащему врачу-онкологу. С распространением технологий телемедицины и появилась идея проекта OncoNet Online. Дело в том, что постоперационные, постлучевые и токсические осложнения в виде рвоты, диареи, лихорадки, поражений кровеносной системы, сердца, легких, печени и почек, неврологических болей приводят к истощению организма и снижают эффективность дорогостоящего лечения. При недостаточном контроле это может привести к значительному ухудшению качества жизни и даже к гибели пациента.

"Система OncoNet позволяет проводить удаленный бесконтактный мониторинг состояния пациента как в условиях дневного стационара, так и в стационаре на дому, что делает организацию лечения онкологических пациентов более эффективной. Это дает пациенту защищенность, включенность в свое лечение и, самое главное, снижает большие риски осложнений лечения рака", — рассказывает президент ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова.

По мнению создателей, платформа должна послужить пациентам, врачам и государству. Для онкобольных это значит повышение качества лечения без прогрессирования и рецидивов болезни, медикам OncoNet Online даст возможность наблюдать пациентов в динамике круглосуточно, а также повышать свою квалификацию в цифровой среде. В рамках государства, по замыслу разработчиков, платформа поможет снизить число случаев экстренных госпитализаций и загрузку палат интенсивной терапии, а также количество постоперационных осложнений.

Как работает OncoNet Online

Концепцию платформы создатели нашли за рубежом, где законодательство о телемедицине развивалось быстрее, чем в России, вспоминает Боровова. OncoNet Online представляет собой облачный сервис, закрытую интернет-платформу, где общаются врач и пациент.

"Платформа показала себя очень эффективной с юридической и психологической точек зрения. Пациенты почувствовали, что они находятся под наблюдением, а для врачей работа значительно облегчилась", — рассказала Боровова.

Больной два раза в неделю или даже чаще заполняет подробные анкеты о состоянии здоровья, которые анализирует искусственный интеллект, то есть платформа изучает всю загруженную информацию и делает палитру его состояния. Зеленый цвет означает, что больной в порядке, но если врач видит в карте красный, значит, ситуация близка к критической, на таких пациентов врач обращает самое пристальное внимание в первую очередь. По словам Борововой, IT-специалисты провели большую работу вместе с медиками, чтобы загрузить все необходимые для работы данные и таким образом научить систему делать выводы.

"Куда бы ни уехал человек, наша платформа позволяет его наблюдать круглосуточно и круглогодично", — рассказала Ирина.

Платформа не только позволяет тщательнее следить за здоровьем пациента, но и юридически защищает лечащего врача, что в последние годы становится особенно актуально. Боровова привела пример пациентки, которая после прохождения курса лечения халатно отнеслась к состоянию своего здоровья, хотя врач, получив сигнал системы, неоднократно настаивал на ее срочной госпитализации.

Шире платформа — больше помощи

Планировалось, что OncoNet Online поможет лечить больных раком молочной железы, так как это один из самых распространенных видов онкозаболевания, однако, платформа так успешно зарекомендовала себя в ходе тестирования в онкодиспансерах, что специалисты ассоциации сумели адаптировать ее для лечения других видов рака и наблюдения за пациентами.

"Нас поддержали главные внештатные онкологи страны. Врачи, эксперты Ассоциации онкологов России и всероссийского общества клинической онкологии "РУССКО" высказались за то, чтобы расширить платформу, и мы подали документы на второй грант, где было уже восемь самых распространенных нозологий", — рассказала президент ассоциации "Здравствуй!".