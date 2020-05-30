Эксперт рассказал, в каком случае имеет смысл чинить смартфон

"Чинить устройство лучше всего тогда, когда есть незначительные повреждения, которые не влияют на работу устройства. Например, если разбилось защитное или обычное стекло смартфона, есть механические дефекты на корпусе или сложности с обновлением/запуском программного обеспечения. Важно заранее оценить объем работ. Иногда деталь смартфона, выпущенного несколько лет назад, будет стоить столько же, сколько новый телефон", — сказал он.