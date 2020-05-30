Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T01:30
https://ria.ru/20200530/1572198502.html
Эксперт рассказал, в каком случае имеет смысл чинить смартфон
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_0:60:3072:1788_1036x0_80_0_0_16741299ae935dff55c5bb804094e130.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, в каком случае имеет смысл чинить смартфон

01:30 30.05.2020
3722
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Устройство стоит чинить, если повреждения смартфона незначительные, а стоимость ремонта приемлемая. Если гарантийный срок еще не закончился, лучше обратиться в сервис или заменить устройство, рассказал агентству "Прайм" директор и партнер компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
"Чинить устройство лучше всего тогда, когда есть незначительные повреждения, которые не влияют на работу устройства. Например, если разбилось защитное или обычное стекло смартфона, есть механические дефекты на корпусе или сложности с обновлением/запуском программного обеспечения. Важно заранее оценить объем работ. Иногда деталь смартфона, выпущенного несколько лет назад, будет стоить столько же, сколько новый телефон", — сказал он. 
Старт продаж новых iPhone в России
27 мая, 10:26
Эксперт оценил опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
По словам эксперта, не стоит платить за ремонт, если аппарат длительное время пробыл в воде, был серьезно разбит, падал с большой высоты. "Детали, конечно, можно заменить, но никто не гарантирует, что устройство не выйдет из строя после ремонта. И тогда есть риск потерять важные данные, не сохраненные на внешние устройства", — сказал Мясоедов.
322437317
Обсудить 9
ТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Что это?? ))
30 мая, 01:31
ВКВладимир К.
631100
Рекомендуем
Подготовка к всероссийской акции Ночь музеев
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Стоп-кадр видео презентации игровой приставка Sony PS 5 на выставке CES в США
Названа дата презентации Playstation 5
Ярмарка вакансий
Названы отрасли, которым грозит наибольшая безработица после пандемии
Кнопки лифта
В Японии разработали крючки для бесконтактного пользования лифтом
Врач показал упражнения для укрепления легких
Врач дал совет, как укрепить легкие во время пандемии
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом
Politico рассказала о споре Трампа и Меркель о "Северном потоке — 2"
Пункт обмена валют в Москве
Эксперт рассказал, почему растет спрос на наличную валюту
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
В России ответили на слова Кравчука про "агрессивные дела" Москвы
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Певица Валерия
Валерия рассказала о "дебильной аудитории"
Банкноты номиналом 2000 рублей
СМИ назвало артистов, которые запросили помощь в виде МРОТ
Девушка со смартфоном и банковской картой
Исследование показало, как россияне пользуются мобильным банком
Акция протеста в Миннеаполисе
В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда
Обследование у дерматолога
Главный онколог Минздрава объяснил, как вовремя распознать рак кожи
Таблетки
Профессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
14:15В Госдуме обсудят внедрение обязательной маркировки лекарств
14:13В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
14:13В Японии число заболевших COVID-19 выросло до 17 590
14:10В Румынии число заразившихся коронавирусом выросло до 19 133
Лента новостейМолния