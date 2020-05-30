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Туризм
2020-05-30T11:21
https://ria.ru/20200530/1572187377.html
Юристы рассказали о поездках по России и за границу и возврате средств
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571691887_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_22e4cda4b708c62100c9dc3c004bab88.jpg
РИА Новости

Юристы рассказали о поездках по России и за границу и возврате средств

11:21 30.05.2020
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© Depositphotos / MaridavПутешественница с планшетным компьютером
Путешественница с планшетным компьютером
© Depositphotos / Maridav
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правовая служба АТОР ответила на самые распространенные вопросы путешественников и турагентов относительно сроков открытия границ, возврата денежных средств, переноса туров за рубеж, необходимости различных медицинских справок при отдыхе в России.
В России постепенно открываются санатории, поэтому, вопросы о поездках на оздоровительный отдых стали одними из самых популярных, в частности о тесте на коронавирус. "Наличие справки на сегодняшний день входит в перечень основных документов, необходимых для посещения коллективного средства размещения (санатория, отеля с медицинской лицензией), — пояснила глава правовой службы АТОР Надежда Ефремова. — Роспотребнадзором определено, что для пребывания в санатории необходима справка об отсутствии заражения COVID-19, содержащая отрицательные результаты лабораторных обследований, полученные не позднее чем за двое суток до даты отъезда в санаторий".
Она добавила, что это требование вызывает вопросы представителей гостиниц, санаториев и других объектов, так как это ведет к дополнительным тратам, не учитывает время, затраченное на переезд.
При этом в некоторых регионах (например, в Татарстане) гражданам из других районов РФ при наличии справки об отсутствии COVID-19 разрешен въезд без самоизоляции на 14 дней. В других местах действуют иные правила, однако они постоянно меняются, и, планируя поездку, необходимо следить за обновлениями по порядку посещения конкретного региона.
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Не менее популярным оказался вопрос об отдыхе за рубежом. Но, по словам эксперта, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо решения, связанные с выездом за границу, полетные программы авиаперевозчиков за пределы России не осуществляются.
Надежда Ефремова добавила, что деньги, переведенные туроператором за границу, остаются у их партнеров в других странах. Это происходит потому, что зарубежные государства законодательно закрепили право своих туристических компаний не возвращать средства, а переносить исполнение своих обязательств на другие сроки.
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На прошлой неделе в России в третьем чтении принят закон о возможности установления в 2020-2021 годах правительством РФ особых правил переноса сроков туров, несостоявшихся из-за распространения пандемии. Сейчас закон ожидает прохождения в Совете Федерации и подписи президента РФ, после чего правительством будут изданы нормативные акты, определяющие порядок возврата средств и переноса сроков поездок.
На основании этих документов будет установлен период, в течение которого туроператор сможет переносить поездку. Но на сегодняшний день официальных документов еще нет, они в процессе разработки.
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Эксперт подчеркнула, что сроки действия ограничений, связанных с COVID-19, неизвестны, решения по их отмене будут приниматься, исходя из целого ряда факторов.
Поэтому путевки с дальними датами выезда не аннулируются и не переносятся. То же самое и с новыми датами туров – сейчас сложно прогнозировать какие направления и когда будут открыты.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Совет Федерации РФ
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