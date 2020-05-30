Юристы рассказали о поездках по России и за границу и возврате средств

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правовая служба АТОР Правовая служба АТОР ответила на самые распространенные вопросы путешественников и турагентов относительно сроков открытия границ, возврата денежных средств, переноса туров за рубеж, необходимости различных медицинских справок при отдыхе в России.

В России постепенно открываются санатории, поэтому, вопросы о поездках на оздоровительный отдых стали одними из самых популярных, в частности о тесте на коронавирус. "Наличие справки на сегодняшний день входит в перечень основных документов, необходимых для посещения коллективного средства размещения (санатория, отеля с медицинской лицензией), — пояснила глава правовой службы АТОР Надежда Ефремова. — Роспотребнадзором определено, что для пребывания в санатории необходима справка об отсутствии заражения COVID-19, содержащая отрицательные результаты лабораторных обследований, полученные не позднее чем за двое суток до даты отъезда в санаторий".

Она добавила, что это требование вызывает вопросы представителей гостиниц, санаториев и других объектов, так как это ведет к дополнительным тратам, не учитывает время, затраченное на переезд.

При этом в некоторых регионах (например, в Татарстане) гражданам из других районов РФ при наличии справки об отсутствии COVID-19 разрешен въезд без самоизоляции на 14 дней. В других местах действуют иные правила, однако они постоянно меняются, и, планируя поездку, необходимо следить за обновлениями по порядку посещения конкретного региона.

Не менее популярным оказался вопрос об отдыхе за рубежом. Но, по словам эксперта, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо решения, связанные с выездом за границу, полетные программы авиаперевозчиков за пределы России не осуществляются.

Надежда Ефремова добавила, что деньги, переведенные туроператором за границу, остаются у их партнеров в других странах. Это происходит потому, что зарубежные государства законодательно закрепили право своих туристических компаний не возвращать средства, а переносить исполнение своих обязательств на другие сроки.

На прошлой неделе в России в третьем чтении принят закон о возможности установления в 2020-2021 годах правительством РФ особых правил переноса сроков туров, несостоявшихся из-за распространения пандемии. Сейчас закон ожидает прохождения в Совете Федерации и подписи президента РФ, после чего правительством будут изданы нормативные акты, определяющие порядок возврата средств и переноса сроков поездок.

На основании этих документов будет установлен период, в течение которого туроператор сможет переносить поездку. Но на сегодняшний день официальных документов еще нет, они в процессе разработки.

Эксперт подчеркнула, что сроки действия ограничений, связанных с COVID-19, неизвестны, решения по их отмене будут приниматься, исходя из целого ряда факторов.