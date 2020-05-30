Бритни Спирс представила в Сети трек "Mood ring"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс выпустила бонусный трек "Mood ring" из ее альбома Glory (2016 год). Ранее песня была доступна только в Японии, сообщает Billboard.
Суперзвезда показала и новую обложку альбома. На фотографии исполнительница лежит в пустыне, а рядом с ней разбросаны цепи.
"Все, что вы попросили, мы сделали", — написала Бритни Спирс в инстаграме.
Теперь "Mood ring", созданный ди-джеем Mustard, можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.
Ранее певица объявила, что ее девятый студийный альбом Glory неожиданно возглавил музыкальный чарт на платформе iTunes.
Первоначально пластинка занимала пятое место, но позже поднялась на первое среди поп-альбомов, опередив студийник Мэрайи Кэри Charmbracelet (2002 год), сборник хитов Throwback Tunes: 80s, мини-альбом Мадонны I don't search I find, альбом Эда Ширана X и другие.