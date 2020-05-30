Бритни Спирс представила в Сети трек "Mood ring"

Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс выпустила бонусный трек "Mood ring" из ее альбома Glory (2016 год). Ранее песня была доступна только в Японии, Американская певица Бритни Спирс выпустила бонусный трек "Mood ring" из ее альбома Glory (2016 год). Ранее песня была доступна только в Японии, сообщает Billboard.

Суперзвезда показала и новую обложку альбома. На фотографии исполнительница лежит в пустыне, а рядом с ней разбросаны цепи.

"Все, что вы попросили, мы сделали", — написала Бритни Спирс в инстаграме.

Теперь "Mood ring", созданный ди-джеем Mustard, можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.

Ранее певица объявила, что ее девятый студийный альбом Glory неожиданно возглавил музыкальный чарт на платформе iTunes.