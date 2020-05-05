Альбом Бритни Спирс через четыре года после выпуска возглавил чарт iTunes

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс сообщила в сторис инстаграма, что ее девятый студийный альбом Glory, выпущенный в 2016 году, неожиданно возглавил музыкальный чарт на платформе iTunes.
Скрин сторис из инстаграма Бритни Спирс альбом Glory возглавил чарт iTunes
"Не ожидала увидеть такое. Ребята, вы невероятные. Очень люблю этот альбом и рада, что он вам дорог так же, как и мне. Спасибо большое", — написала Спирс.
Первоначально пластинка занимала пятое место, но позже поднялась на первое среди поп-альбомов, опередив студийник Мэрайи Кэри Charmbracelet (2002 год), сборник хитов Throwback Tunes: 80s, мини-альбом Мадонны I don't search I find, альбом Эда Ширана X и другие.
После релиза Glory дебютировал на третьей позиции в престижном музыкальном чарте Billboard 200 (за первую неделю было продало 111 тысяч экземпляров), а также его положительно приняли критики и поклонники.
В трек-листе 12 композиций, в том числе Private show, Clumsy и Do you wanna come over.