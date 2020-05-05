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Культура
2020-05-05T14:58
https://ria.ru/20200505/1570949536.html
Альбом Бритни Спирс через четыре года после выпуска возглавил чарт iTunes
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РИА Новости

Альбом Бритни Спирс через четыре года после выпуска возглавил чарт iTunes

04:04 05.05.2020 (обновлено: 14:58 05.05.2020)
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussБритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс сообщила в сторис инстаграма, что ее девятый студийный альбом Glory, выпущенный в 2016 году, неожиданно возглавил музыкальный чарт на платформе iTunes.
© Фото : @britneyspearsСкрин сторис из инстаграма Бритни Спирс альбом Glory возглавил чарт iTunes
Скрин сторис из инстаграма Бритни Спирс альбом Glory возглавил чарт iTunes
© Фото : @britneyspears
Скрин сторис из инстаграма Бритни Спирс альбом Glory возглавил чарт iTunes

"Не ожидала увидеть такое. Ребята, вы невероятные. Очень люблю этот альбом и рада, что он вам дорог так же, как и мне. Спасибо большое", — написала Спирс.

Первоначально пластинка занимала пятое место, но позже поднялась на первое среди поп-альбомов, опередив студийник Мэрайи Кэри Charmbracelet (2002 год), сборник хитов Throwback Tunes: 80s, мини-альбом Мадонны I don't search I find, альбом Эда Ширана X и другие.
После релиза Glory дебютировал на третьей позиции в престижном музыкальном чарте Billboard 200 (за первую неделю было продало 111 тысяч экземпляров), а также его положительно приняли критики и поклонники.
В трек-листе 12 композиций, в том числе Private show, Clumsy и Do you wanna come over.
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КультураМузыкаНовости культурыiTunesМэрайя КэриБритни Спирс
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