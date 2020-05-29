Пушков ответил на заявление Кравчука о России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал несбыточным предложение первого президента Украины Леонида Кравчука о создании коалиции для противостояния России.
Ранее бывший украинский лидер раскритиковал политику европейских стран в отношении Москвы. По его словам, создание международной коалиции — единственный способ "остановить российскую агрессию".
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Как отметил Пушков, к такой "жесткой единой коалиции в поддержку Украины" присоединятся только Польша и страны Прибалтики.
"Новые меры не нужны ни Германии, ни Франции, ни Италии, ни Австрии. Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли", — написал сенатор в Twitter.
Кравчук и ранее делал неоднозначные заявления о России. В частности, в начале года он допустил возвращение Крыма и Донбасса под контроль киевских властей. По его словам, для этого потребуется особая схема, поскольку полуостров вошел "в систему российских отношений".
В Крыму заявили, что первый президент Украины и сам не верит своим словам, а для жителей этих регионов о возвращении в страну, которая "ненавидит своих бывших граждан", не может быть и речи.