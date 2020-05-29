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2020-05-30T07:49
https://ria.ru/20200529/1572204291.html
Пушков ответил на заявление Кравчука о России
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РИА Новости

Пушков ответил на заявление Кравчука о России

22:50 29.05.2020 (обновлено: 07:49 30.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал несбыточным предложение первого президента Украины Леонида Кравчука о создании коалиции для противостояния России.
Ранее бывший украинский лидер раскритиковал политику европейских стран в отношении Москвы. По его словам, создание международной коалиции — единственный способ "остановить российскую агрессию".
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Как отметил Пушков, к такой "жесткой единой коалиции в поддержку Украины" присоединятся только Польша и страны Прибалтики.
"Новые меры не нужны ни Германии, ни Франции, ни Италии, ни Австрии. Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли", — написал сенатор в Twitter.
Кравчук и ранее делал неоднозначные заявления о России. В частности, в начале года он допустил возвращение Крыма и Донбасса под контроль киевских властей. По его словам, для этого потребуется особая схема, поскольку полуостров вошел "в систему российских отношений".
В Крыму заявили, что первый президент Украины и сам не верит своим словам, а для жителей этих регионов о возвращении в страну, которая "ненавидит своих бывших граждан", не может быть и речи.
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РоссияСитуация на УкраинеЛеонид КравчукАлексей ПушковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У пособника развала СССР и проведения линии раздора между славянскими народами в 1991 году, в 2020 году совсем сорвало крышу. Пусть пишет свои изречения на любимом сайте "Злотворец".
29 мая, 23:35
Пол Уорен
6520002
смешно с кравчука ибо ежели будет полная изоляция то Россия опять как при советах станет самодостаточной...
29 мая, 23:16
Роман Стародубов
4321002
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