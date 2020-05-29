Власти Кубани рассказали о количестве ярмарок сельхозпродукции в регионе

"Из общего количества рынков и ярмарок России на Краснодарский край приходится около 2,7% объектов. При этом в регионе на рыночно-ярмарочных объектах сконцентрировано 18,4% торговых мест от общего показателя в стране", – говорится в сообщении. Уточняется, что за последние три года в крае на 38% возросло количество нестационарных торговых объектов. "В настоящее время насчитывается 12,7 тысячи павильонов и киосков, из них половина работает круглогодично", - пояснили в ведомстве.