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Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
2020-05-29T22:47
https://ria.ru/20200529/1572204244.html
Власти Кубани рассказали о количестве ярмарок сельхозпродукции в регионе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571613059_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_73951439ca1071eeec7f60e6b703ac56.jpg
РИА Новости

Власти Кубани рассказали о количестве ярмарок сельхозпродукции в регионе

22:47 29.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОбразцы сельхозпродукции
Образцы сельхозпродукции
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Образцы сельхозпродукции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Количество нестационарных торговых объектов в Краснодарском крае, реализующих сельхозпродукцию, за последние три года возросло на 38%, в настоящий момент в регионе сосредоточено более 18% торговых мест на рынках и ярмарках от общего числа в стране, говорится в сообщении администрации края.
"Из общего количества рынков и ярмарок России на Краснодарский край приходится около 2,7% объектов. При этом в регионе на рыночно-ярмарочных объектах сконцентрировано 18,4% торговых мест от общего показателя в стране", – говорится в сообщении. Уточняется, что за последние три года в крае на 38% возросло количество нестационарных торговых объектов. "В настоящее время насчитывается 12,7 тысячи павильонов и киосков, из них половина работает круглогодично", - пояснили в ведомстве.
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Отмечается, что на территории региона функционируют более 60 тысяч объектов розничной и оптовой торговли. Помимо торговых сетей и стационарных магазинов, в крае развиваются рыночно-ярмарочные объекты, в том числе придорожные ярмарки и ярмарки выходного дня, социальные ряды для реализации гражданами собственно выращенной продукции. По инициативе губернатора Вениамина Кондратьева в крае внедрены такие форматы торговли, как фермерские дворики, а в сетевых магазинах выделены полки для продукции кубанских производителей.
"Лидирующие позиции по количеству нестационарных торговых объектов занимают Краснодар, Сочи, а также Новороссийск, Геленджик, Анапа и Ейский район", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что нестационарные объекты восполняют дефицит торговых площадей в спальных районах населенных пунктов и являются "эффективным каналом сбыта сельскохозяйственной продукции". "В среднем доля продажи на рынках и ярмарках в обороте розничной торговли региона составляет порядка 9%. В год в объектах рыночно-ярмарочной торговли реализуется продукции на сумму около 110 миллиардов рублей", - отметили краевые власти.
По данным региона, по объемам продаж на рынках и ярмарках в 2019 году Краснодарский край находится на третьем месте среди субъектов России. Доля объема реализуемой продукции от общей суммы по стране составила 6,1%.
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