В Совфеде предложили штрафовать за оставление детей на улице ночью

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предложили Минюсту ввести в новом Кодексе об административных правонарушениях штрафы для родителей, чьи дети находятся ночью в общественных местах без сопровождения взрослых.

"Предлагаем дополнить проект КоАП новой частью следующего содержания: Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в нахождении несовершеннолетних в ночное время в общественных местах … без сопровождения родителей или иных законных представителей несовершеннолетних - влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей", - говорится в письме главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса на имя замглавы Минюста Дениса Новака (есть в распоряжении РИА Новости).

Среди общественных мест они называют в том числе улицы, стадионы, парки, скверы, общественный транспорт.

Также поводом для штрафа родителей сенаторы считают случаи, когда дети находятся без сопровождения взрослых "на объектах юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети "Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции".

По мнению сенаторов, пребывание несовершеннолетних в общественных местах без взрослых создает условия для правонарушений и общественных деяний как со стороны детей, так и в их отношении.