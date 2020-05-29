Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Санкт-Петербург пока не вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-службы администрации города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в пятницу посетил поликлинику в Московском районе, которую перепрофилируют под стационар для больных коронавирусом. В здании поликлинического отделения №42 оборудованы палаты для больных, реанимационный комплекс на 12 коек, созданы санпропускники и специально оснащенная переходная галерея между "чистой" и "грязной" зонами. Обустроены места для дезинфекции машин скорой помощи. Всего здесь будет развернуто 240 коек для пациентов с COVID-19.

"Мы увеличили в несколько раз коечный фонд для среднетяжелых и тяжелых больных. Сегодня в нашем распоряжении более 10 тысяч коек, что практически в два раза превышает требования Минздрава. Но этого все равно недостаточно, потому что сегодня число заболевших превышает число выздоровевших. Пока эта тенденция сохраняется, мы еще не вышли на плато", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

По словам губернатора, в настоящее время продолжаются работы по развертыванию дополнительных коек в "Ленэкспо". Там в ближайшее время будет введено еще почти 500 коек. Также во временном госпитале в "Ленэкспо" будут принимать пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением болезни.

Ранее сообщалось, что в седьмом павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" развернули тысячу коек для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, у кого нет возможности лечиться дома. Эксплуатацией госпиталя занимается ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн". Затем в павильонах 8 и 8А были оборудованы 474 койки.

По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 15215 случаев заражения COVID-19. Умерло 178 человек. Выздоровело 5113 человек.