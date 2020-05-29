МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, в эту дату пройдет военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Кремля.
В президентском указе отмечается, что в 10:00 мск на Красной площади и в других городах страны под Знаменем Победы пройдут парады с участием военной техники.
В 22:00 мск состоятся артиллерийские салюты.
Президент поручил Минобороны совместно с главами регионов определить места их проведения и обеспечить подготовку.
Двадцать четвертое июня выпадает на среду, этот день будет нерабочим с сохранением заработной платы.
В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне традиционный военный парад не состоялся 9 мая из-за пандемии коронавируса. Его пришлось перенести, чтобы не подвергать угрозе здоровье участников, особенно ветеранов.
Двадцать четвертого июня 1945 года состоялся легендарный парад победителей, по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.