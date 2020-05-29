Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, в эту дату пройдет военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Кремля.

В президентском указе отмечается, что в 10:00 мск на Красной площади и в других городах страны под Знаменем Победы пройдут парады с участием военной техники.

В 22:00 мск состоятся артиллерийские салюты.

Президент поручил Минобороны совместно с главами регионов определить места их проведения и обеспечить подготовку.

Двадцать четвертое июня выпадает на среду, этот день будет нерабочим с сохранением заработной платы.

В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне традиционный военный парад не состоялся 9 мая из-за пандемии коронавируса. Его пришлось перенести, чтобы не подвергать угрозе здоровье участников, особенно ветеранов.