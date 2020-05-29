Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-29T21:32
https://ria.ru/20200529/1572200542.html
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572010753_0:203:3280:2048_1036x0_80_0_0_7cf2ad49591918309c50f5249102ddc0.jpg
РИА Новости

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

20:25 29.05.2020 (обновлено: 21:32 29.05.2020)
31709
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, в эту дату пройдет военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Кремля.
В президентском указе отмечается, что в 10:00 мск на Красной площади и в других городах страны под Знаменем Победы пройдут парады с участием военной техники.
В 22:00 мск состоятся артиллерийские салюты.
Президент поручил Минобороны совместно с главами регионов определить места их проведения и обеспечить подготовку.
Воздушный парад Победы в Москве
Вчера, 11:3275 лет Великой Победы
Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем участникам
Двадцать четвертое июня выпадает на среду, этот день будет нерабочим с сохранением заработной платы.
В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне традиционный военный парад не состоялся 9 мая из-за пандемии коронавируса. Его пришлось перенести, чтобы не подвергать угрозе здоровье участников, особенно ветеранов.
Двадцать четвертого июня 1945 года состоялся легендарный парад победителей, по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
Красная площадь
Вчера, 18:36Распространение нового коронавируса
Собянин раскрыл детали проведения парада Победы в Москве
46939161924191
Обсудить 84
75 лет Великой ПобедыДень ПобедыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)РоссияВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Надо срочно упавший рейтинг поднимать. А то не проголосуют за поправки
29 мая, 20:29
Агент Госдепа
62600465
Какие то недоразвитые тут пишут! Отличное решение как в 75 лет назад сделать парад 24 июня. И тем более выходным днем.
29 мая, 20:39
max1990-99
38000038
Рекомендуем
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
В России за сутки выявили 8572 случая заражения коронавирусом
Акция протеста в Миннеаполисе
В США протестующие в столице Миннесоты разгромили более 170 предприятий
Установка ракеты-носителя Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ и четырьмя европейскими аппаратами O3b на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане
В российском разгонном блоке "Фрегат" выявили утечку токсичных паров
Проверка наличия цифровых пропусков у Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
Пилот оставил мем в небе над Германией
Пилот оставил мем в небе над Германией
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Медицинский работник в госпитале COVID-19
Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
Сотрудник полиции
В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Дамаск
Россия намерена расширить свои базы в Сирии
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о патологоанатомических исследованиях COVID в России
Пассажир покупает билет на Белорусском вокзале
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
Кайли Дженнер
Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:38В Миннеаполисе экс-полицеского обвинили в убийстве по делу Флойда
21:36В Нижегородской области задержали скрывавшегося девять лет экс-чиновника
21:36Издатель сообщил о закрытии сделки по продаже "Ведомостей"
21:31Голикова рассказала о патологоанатомических исследованиях COVID в России
21:26В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
Лента новостейМолния