В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Следующий этап смягчения ограничительных мер по Следующий этап смягчения ограничительных мер по коронавирусу Петербурге не предполагает открытия парков для прогулок горожан, сообщил вице-губернатор Евгений Елин

"На втором этапе мы планируем целый ряд послаблений, в том числе… (связанных) с открытием торговли... но парки – это не второй этап, а, скорее всего, третий", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Как пояснил Елин, городские власти не намерены торопиться с открытием парков для прогулок по нескольким причинам. Одна из них связана с невозможностью ограничить контакты детей друг с другом на детских площадках. При этом дети, которые легко переносят коронавирусную инфекцию, могут стать источником заражения пожилых родственников, отметил вице-губернатор Петербурга.

Также существуют опасения, что парки станут местом скопления большого количества людей, что может привести к вспышкам COVID-19 по истечении инкубационного периода, добавил Елин.

Как отметила заместитель руководителя городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева, эпидситуация в Петербурге пока не позволяет реализовать первый этап снятия ограничений по коронавирусу в полном объеме. Так, по ее информации, количество свободных специализированных коек для пациентов с COVID-19 сейчас составляет 38,9%, а не 50%, как требуется для перехода к первому этапу.

Как сообщалось, в Петербурге с 1 по 14 июня смягчается ряд ограничений по коронавирусу. Так, обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет становится рекомендованной. Это же относится к использованию масок и перчаток на улицах. При этом их применение в общественных местах, в транспорте и магазинах останется обязательным.