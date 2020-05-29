Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T19:58
https://ria.ru/20200529/1572199586.html
В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений

19:58 29.05.2020
4527
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Следующий этап смягчения ограничительных мер по коронавирусу в Петербурге не предполагает открытия парков для прогулок горожан, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
"На втором этапе мы планируем целый ряд послаблений, в том числе… (связанных) с открытием торговли... но парки – это не второй этап, а, скорее всего, третий", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Как пояснил Елин, городские власти не намерены торопиться с открытием парков для прогулок по нескольким причинам. Одна из них связана с невозможностью ограничить контакты детей друг с другом на детских площадках. При этом дети, которые легко переносят коронавирусную инфекцию, могут стать источником заражения пожилых родственников, отметил вице-губернатор Петербурга.
Также существуют опасения, что парки станут местом скопления большого количества людей, что может привести к вспышкам COVID-19 по истечении инкубационного периода, добавил Елин.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
Как отметила заместитель руководителя городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева, эпидситуация в Петербурге пока не позволяет реализовать первый этап снятия ограничений по коронавирусу в полном объеме. Так, по ее информации, количество свободных специализированных коек для пациентов с COVID-19 сейчас составляет 38,9%, а не 50%, как требуется для перехода к первому этапу.
Как сообщалось, в Петербурге с 1 по 14 июня смягчается ряд ограничений по коронавирусу. Так, обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет становится рекомендованной. Это же относится к использованию масок и перчаток на улицах. При этом их применение в общественных местах, в транспорте и магазинах останется обязательным.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
140008
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений ЕлинКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Международный детский центр Артек в Крыму
Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова отметила уменьшение случаев заражения коронавирусом
Истребитель Су-30СМ ВМФ России выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Пилот оценил перехват американских бомбардировщиков над Черным морем
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
В Крыму откроют отели и санатории
Подросток за компьютером
В России могут начать штрафовать подростков-нарушителей, имеющих доход
Раскладка патронов
В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
Пассажир покупает билет на Белорусском вокзале
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию помещений Киевского вокзала в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
В мэрии Москвы заявили об улучшении ситуации с коронавирусом
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
В России связанные с коронавирусом смерти разделили на несколько групп
Пассажирский самолет Boeing 777
В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
В Крыму разрешат работу кафе и ресторанов на открытом воздухе
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:38В Миннеаполисе экс-полицеского обвинили в убийстве по делу Флойда
21:36В Нижегородской области задержали скрывавшегося девять лет экс-чиновника
21:36Издатель сообщил о закрытии сделки по продаже "Ведомостей"
21:31Голикова рассказала о патологоанатомических исследованиях COVID в России
21:26В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
Лента новостейМолния