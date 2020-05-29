Выставку "Память поколений" планируют представить регионам до конца года

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Выставку "Память поколений" планируют представить до конца 2020 года в 30 регионах России - в художественной и мультимедиа версии, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы проекта "Россия - Моя история" Александр Тарасов.

"Мы планируем до конца 2020 года провести два арт–тура выставки "Память поколений": художественный, на котором представят картины о войне, и мультимедийный, где зрителям кроме фоторепродукций картин, будут доступны их описания, инфографика и видео, посвященные Великой Отечественной войне", - сказал Тарасов.

По его словам, художественную выставку готовы принять музейные площадки в регионах, а мультимедийную экспозицию могут показать в исторических парках "Россия - Моя История". Обе выставки собираются представить в 30 регионах страны, а в Тюмени, Волгограде, Екатеринбурге, Ставрополе, Краснодаре и Владивостоке они, по плану, пройдут в одно время, дополняя друг друга.

Тарасов отметил, что к выставкам все готово: созданы необходимые экспликации, проведены научные изыскания, произведения отреставрированы. "Старт проекта затянулся в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионах. Открытие первых экспозиций зависит от решения министерства культуры и возможности самих городов принять такой проект, поскольку ожидается много посетителей. Например, в ЦВЗ Манеж выставку увидели более 250 тысяч человек", - подытожил собеседник агентства.

Как заметил ранее организатор выставки "Память поколений" Иван Есин, мультимедийная экспозиция может стать "увеличительным стеклом, которое приблизит нынешние поколения к свершившейся более полувека назад Победе".

Художественная выставка "Память поколений" прошла в ноябре – декабре 2019 года в столичном ЦВЗ "Манеж". В 15 залах были показаны все этапы войны и ее осмысления - работы советских и российских художников и скульпторов с 1940-х по 2000-е годы. Организаторы привезли 150 картин и скульптур. Среди известных работ были представлены: "Письмо с фронта" Александра Лактионова, триптих Павла Корина "Александр Невский", "Фашист пролетел" Аркадия Пластова.