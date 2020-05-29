В Совфеде оценили новую редакцию КоАП

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Совете Федерации в целом поддерживают новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, опубликованную в пятницу Минюстом, однако планируют поддержать в случае учета предложений сенаторов, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Мы подготовили подробный перечень предложений и отправили сейчас в Минюст. Если предложения будут поддержаны, то проект мы тоже поддержим", - сказал он.
Отвечая на вопрос, возможно ли, что СФ не поддержит новую редакцию КоАП, если предложения сенаторов не будут учтены, Клишас сказал: "Вполне возможно".
Как говорится в направленном за подписью Клишаса письме на имя замглавы Минюста Дениса Новака (есть в распоряжении РИА Новости), комитет СФ "в целом положительно оценивает предлагаемые законодательные новации, проектируемое совершенствование правового регулирования отношений в сфере административной ответственности".
"Комитет Совета Федерации полагает необходимым отметить ряд замечаний по проекту... и предложений по доработке его текста", - говорится в письме.