В Совфеде оценили новую редакцию КоАП

"Мы подготовили подробный перечень предложений и отправили сейчас в Минюст. Если предложения будут поддержаны, то проект мы тоже поддержим", - сказал он.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что СФ не поддержит новую редакцию КоАП, если предложения сенаторов не будут учтены, Клишас сказал: "Вполне возможно".

Как говорится в направленном за подписью Клишаса письме на имя замглавы Минюста Дениса Новака (есть в распоряжении РИА Новости), комитет СФ "в целом положительно оценивает предлагаемые законодательные новации, проектируемое совершенствование правового регулирования отношений в сфере административной ответственности".