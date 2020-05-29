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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T19:19
https://ria.ru/20200529/1572197797.html
В Марий Эл продлили режим самоизоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Марий Эл продлили режим самоизоляции

19:19 29.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции на территории Марий Эл продлен до 21 июня, при этом смягчаются ограничения для граждан, сообщает пресс-служба главы республики.
Соответствующие изменения внесены в пятницу в указ главы Марий Эл "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
"Согласно указу, до 21 июня включительно не допускается проведение публичных, спортивных, досуговых, развлекательных, выставочных, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничение не распространяется на подготовку и проведение выборов и референдумов, а также парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.
"При наличии масок и соблюдении дистанции жителям Марий Эл разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров. Также разрешены прогулки не более 2 человек вместе, исключая посещение мест массового пребывания детей, и посещения религиозных организаций", - отмечается в сообщении.
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Исключения составляют граждане, прибывшие из-за пределов республики, которые обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на две недели, а также те, кто проживает совместно с прибывшими, и граждане в возрасте старше 65 лет и имеющие хронические заболевания.
Глава Марий Эл Александр Евстифеев также подписал постановление правительства республики, согласно которому разрешено возобновить работу торгующим непродовольственными товарами магазинам площадью не более 400 квадратных метров и имеющих отдельный уличный вход. Подчеркивается, что на каждого покупателя должно приходиться не менее 4 квадратных метров торговой площади.
Возобновить работу смогут салоны, оказывающие услуги маникюра и педикюра. При этом принимать клиентов разрешено только по предварительной записи, и в зале может находиться только один посетитель.
Театрально-зрелищным учреждениям культуры разрешено работать "с целью поддержания профессиональной формы", в открывающихся музеях сотрудники и посетители обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Подчеркивается, то постановление вступает в силу со дня его подписания – 29 мая 2020 года.
За последние сутки в Марий Эл зафиксировано 46 новых случаев заболевания, общее количество заболевших составляет 1689, 11 пациентов скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЕвстифеевКоронавирусыРеспублика Марий ЭлФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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