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2020-05-29T19:01
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Полиция сможет наказывать на нарушение тишины по ночам
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РИА Новости

Полиция сможет наказывать на нарушение тишины по ночам

19:01 29.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В новом КоАП предлагают установить административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, протоколы о нарушениях смогут составлять полицейские, сообщается на сайте министерства юстиции РФ.
"Предлагается закрепить в проекте нового КоАП состав административного правонарушения, заключающийся в нарушении тишины и покоя граждан, в том числе в жилых помещениях, с 23 часов до 7 часов", - говорится в сообщении.
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Протоколы о правонарушениях такого рода смогут составлять полицейские.
"Правом рассмотрения дел об указанных административных правонарушениях – мировые судьи", - отмечают в ведомстве.
Ранее в Совете Федерации предложили установить в новом Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях административную ответственность для граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, предусмотрев возможность составлять протоколы о данном административном правонарушении сотрудниками органов полиции.
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