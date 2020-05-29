Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-29T20:57
https://ria.ru/20200529/1572196092.html
Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569764307_0:0:1800:1014_1036x0_80_0_0_1caeaca21c39518d4f3298e730e2a286.jpg
РИА Новости

Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера

20:57 29.05.2020
2518
© AP Photo / Invision/Charles SykesКайли Дженнер
Кайли Дженнер
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Издание Forbes исключило телезвезду и предпринимательницу Кайли Дженнер из списка миллиардеров, после того, как выяснилось, что ее бренд стоит меньше.
Аналитики журнала провели переоценку ее состояния, основываясь на документах, предоставленных редакции компанией Coty, которая в ноябре прошлого года выкупила у Дженнер 51 процент ее косметической фирмы (благодаря этой сделке, которая завершилась в январе этого года, бизнес телезвезды стал стоить 1,2 миллиарда долларов).
Однако после исследования, в котором также учли, что из-за пандемии коронавируса резко снизились продажи, следует, что сейчас состояние Кайли Дженнер составляет примерно 900 миллионов долларов.
В эту сумму входит 340 миллионов (после уплаты налогов), полученные телезвездой от сделки с Coty, а также оставшаяся доля ее бренда — 44,1 процента (хотя первоначально она заявляла о 49 процентов). Но в Forbes выяснили, эта разница связана с тем, что мама Кайли Крис Дженнер владеет небольшой частью компании дочери.
Впервые предпринимательница попала в рейтинг самый молодых миллиардеров в марте 2019 году (в 2014 году она начала заниматься бизнесом — выпустила линию губных помад, а после быстро расширила его). Тогда многие хвалили Кайли за то, что в отличие от многих других богачей, она заработала состояние сама.
Канье Уэст
27 апреля, 17:01Культура
Канье Уэст официально стал долларовым миллиардером
2132224
КультураКайли ДженнерНовости культурыШоу-бизнесForbes
Рекомендуем
Девушка со смартфоном и банковской картой
Исследование показало, как россияне пользуются мобильным банком
Пломбир с добавлением гречнего продела
В Новосибирске начали производить мороженое со вкусом гречки
Виды Гонконга
США введут санкции против Китая из-за Гонконга
Города мира. Женева
Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ
Сырое мясо на прилавке
Тамбовская область достигла максимального объема экспорта продтоваров
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему отрастил бороду
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Трамп пообещал принять меры против торгующих на бирже китайских компаний
Сотрудник полиции
В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Ракета Илона Маска взорвалась при испытаниях
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Истребитель Су-30СМ ВМФ России выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Пилот оценил перехват американских бомбардировщиков над Черным морем
Вид с моря на Гонконг
Китай призвал США и Британию не вмешиваться во внутренние дела
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
Сбор яблок в Крыму
Австралийские производители яблок и груш хотят отсудить бренд "Леди Крым"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
14:15В Госдуме обсудят внедрение обязательной маркировки лекарств
14:13В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
14:13В Японии число заболевших COVID-19 выросло до 17 590
14:10В Румынии число заразившихся коронавирусом выросло до 19 133
14:09В Москве и Подмосковье объявили штормовое предупреждение
14:09В Татарстане руководство предприятия заподозрили в невыплате зарплаты
Лента новостейМолния