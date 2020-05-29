Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Издание Forbes Издание Forbes исключило телезвезду и предпринимательницу Кайли Дженнер из списка миллиардеров, после того, как выяснилось, что ее бренд стоит меньше.

Аналитики журнала провели переоценку ее состояния, основываясь на документах, предоставленных редакции компанией Coty, которая в ноябре прошлого года выкупила у Дженнер 51 процент ее косметической фирмы (благодаря этой сделке, которая завершилась в январе этого года, бизнес телезвезды стал стоить 1,2 миллиарда долларов).

Однако после исследования, в котором также учли, что из-за пандемии коронавируса резко снизились продажи, следует, что сейчас состояние Кайли Дженнер составляет примерно 900 миллионов долларов.

В эту сумму входит 340 миллионов (после уплаты налогов), полученные телезвездой от сделки с Coty, а также оставшаяся доля ее бренда — 44,1 процента (хотя первоначально она заявляла о 49 процентов). Но в Forbes выяснили, эта разница связана с тем, что мама Кайли Крис Дженнер владеет небольшой частью компании дочери.