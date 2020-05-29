В Нижнем Новгороде отменили ограничения на посещение кладбищ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Ограничения на посещение кладбищ отменяются в Нижнем Новгороде с 29 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.
Муниципальные кладбища Нижнего Новгорода были закрыты для посетителей с середины апреля до особого распоряжения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
"Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал постановление об отмене ограничений на посещение муниципальных кладбищ. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, посетителям на территории кладбищ рекомендуется носить маску, соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра, пользоваться дезинфицирующими средствами для рук", - говорится в сообщении.
На территории Нижегородской области зафиксировано 9244 случая заражения коронавирусной инфекцией, 89 человек умерли, 3508 излечившихся пациентов выписаны из больниц.
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