В Нижнем Новгороде отменили ограничения на посещение кладбищ

"Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал постановление об отмене ограничений на посещение муниципальных кладбищ. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, посетителям на территории кладбищ рекомендуется носить маску, соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра, пользоваться дезинфицирующими средствами для рук", - говорится в сообщении.