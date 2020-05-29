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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T18:20
https://ria.ru/20200529/1572195353.html
В Нижнем Новгороде отменили ограничения на посещение кладбищ
https://cdn22.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_0:249:3072:1977_1036x0_80_0_0_0a87287b91e4d9973e6e5edcc04e56d6.jpg
РИА Новости

В Нижнем Новгороде отменили ограничения на посещение кладбищ

18:20 29.05.2020
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© РИА Новости / Роман ВладимировНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Роман Владимиров
Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Ограничения на посещение кладбищ отменяются в Нижнем Новгороде с 29 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.
Муниципальные кладбища Нижнего Новгорода были закрыты для посетителей с середины апреля до особого распоряжения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
"Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал постановление об отмене ограничений на посещение муниципальных кладбищ. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, посетителям на территории кладбищ рекомендуется носить маску, соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра, пользоваться дезинфицирующими средствами для рук", - говорится в сообщении.
На территории Нижегородской области зафиксировано 9244 случая заражения коронавирусной инфекцией, 89 человек умерли, 3508 излечившихся пациентов выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Город Тюмень
15 мая, 18:35Распространение нового коронавируса
Жителям Тюменской области разрешили ходить на кладбища
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНижний НовгородНижегородская областьОбщество
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