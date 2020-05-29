В Марий Эл пациент умер из-за спровоцированной COVID-19 болезни сердца

"Пациент старше 60 лет с 28 апреля находился на лечении в Йошкар-Олинской городской больнице с новой коронавирсной инфекцией и двусторонней пневмонией. Пневмония была тяжелая, но на фоне лечения наступило улучшение. 8 мая запланировали выписку, но пациент почувствовал боли в области сердца. Коронавирус спровоцировал повреждение сердечной мышцы. И 27 мая наступил летальный исход. На вскрытии диагноз подтвердился", - рассказали агентству в оперштабе.