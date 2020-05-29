В Марий Эл пациент умер из-за спровоцированной COVID-19 болезни сердца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Житель Марий Эл, переболевший коронавирусом, умер из-за спровоцированной инфекцией болезни сердца, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
Ранее в регионе умерли 10 человек, больных коронавирусом. Все они страдали различными хроническими патологиями.
"Пациент старше 60 лет с 28 апреля находился на лечении в Йошкар-Олинской городской больнице с новой коронавирсной инфекцией и двусторонней пневмонией. Пневмония была тяжелая, но на фоне лечения наступило улучшение. 8 мая запланировали выписку, но пациент почувствовал боли в области сердца. Коронавирус спровоцировал повреждение сердечной мышцы. И 27 мая наступил летальный исход. На вскрытии диагноз подтвердился", - рассказали агентству в оперштабе.
За последние сутки в Марий Эл зафиксировано 46 новых случаев заболевания, общее количество заболевших составляет 1689.
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