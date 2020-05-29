Полиция Миннеаполиса опубликовала стенограмму звонка о Флойде в 911

Участники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе

Участники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полиция американского города Полиция американского города Миннеаполис опубликовала разговор оператора службы 911 с человеком, сообщившим о Джордже Флойде, после чего полиция выехала на место происшествия, что привело к гибели афроамериканца.

Звонок поступил в полицейскую службу 25 мая в 20.01 по местному времени (12.01 мск). Звонивший сообщил оператору, что неизвестный пришел "в их магазин" и расплатился фальшивыми купюрами, что стало понятно после того, как он ушел.

По словам звонившего, "высокий темнокожий мужчина" сидел на своей машине и был в состоянии сильного опьянения. Его попросили пройти обратно в магазин и вернуть сигареты, однако мужчина "не захотел этого сделать, он просто сидел на своей машине, так как он был ужасно пьян и не мог себя контролировать".

После этого звонивший назвал оператору цвет и регистрационный номер автомобиля мужчины, и оператор сообщил, что полиция уже выехала.

Массовые беспорядки в Миннеаполисе продолжаются третий день, люди протестуют против действий полицейских, которые привели к гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В ночь на пятницу протестующие сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете.

Массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах начались после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.