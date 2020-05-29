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2020-05-29T18:45
https://ria.ru/20200529/1572193743.html
В Белоруссии заявила об отсутствии долга перед "Газпромом"
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РИА Новости

В Белоруссии заявила об отсутствии долга перед "Газпромом"

17:53 29.05.2020 (обновлено: 18:45 29.05.2020)
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазохранилище в Гомельской области
Газохранилище в Гомельской области
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Газохранилище в Гомельской области. Архивное фото
МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Белоруссия не имеет задолженности перед российской стороной за импортируемый природный газ, между субъектами хозяйствования есть разногласия по определению стоимости газа "с учетом его калорийности", заявила в пятницу пресс-служба белорусского Минэнерго.
Ранее в пятницу председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию на период с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ в 165,6 миллиона долларов. По словам Миллера, письмо с изложением этой позиции сегодня было направлено министру энергетики Белоруссии.
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"Министерство энергетики информирует, что Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ. Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в соответствии с заключенными договорами. В настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности", - говорится в сообщении белорусского Минэнерго.
Как отмечает ведомство, урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов.
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Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для республики должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас. Глава минэнерго республики Виктор Каранкевич сообщал в начале апреля, что Минск поставил перед "Газпромом" вопрос о снижении цены на газ для республики на 2020 год. В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам.
В середине мая премьер-министр Белоруссии Сергей Румас анонсировал переговоры с "Газпромом" по вопросу снижения цены на поставляемый природный газ. Тогда Румас заявил, что в переговорах с "Газпромом" Минск не требует "интеграционной скидки" на российский газ или снижения его стоимости до уровня цены для регионов РФ. В среду, 27 мая, состоялся телефонный разговор Румаса и его российского коллеги Михаила Мишустина, в ходе которого Мишустин подчеркнул важность четкого выполнения договоренностей сторон в нефтегазовой сфере.
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Алексей МиллерГазпромРоссияМинистерство энергетики БелоруссииБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
На отсутствие задолженности можно ответить отсутствием газа
29 мая, 17:56
allhimer
2000000
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