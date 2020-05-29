В Белоруссии заявила об отсутствии долга перед "Газпромом"

"Министерство энергетики информирует, что Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ. Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в соответствии с заключенными договорами. В настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности", - говорится в сообщении белорусского Минэнерго.