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2020-05-29T17:42
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В Совфеде оценили перехват ВКС американских бомбардировщиков
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РИА Новости

В Совфеде оценили перехват ВКС американских бомбардировщиков

17:42 29.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Отправляя свои бомбардировщики к границам России, США не достигнут своей цели устрашить РФ, однако поставляют своих европейских союзников, с чьих аэродромов взлетают эти самолеты, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее Минобороны России сообщило, что силы ПВО в пятницу обнаружили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над Черным и Балтийским морями, истребители ВКС РФ заставили их свернуть в сторону от российской границы.
"Это нехорошая тенденция. Тем самым США подставляют своих европейских союзников, ведь не гоняют же американцы свои самолеты к нам через океан, они взлетают с американских баз в Европе", - сказал Джабаров.
По его словам, такая попытка "акции устрашения" абсолютно бессмысленна.
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"Нас они не испугают, это абсолютно бессмысленно. Но риск инцидентов - в случае, если летчик собьется с курса или еще что - делает эту демонстрацию силы очень опасной для США", - заявил сенатор.
Джабаров подчеркнул, что подобные действия ставят под сомнение желание США продлить СНВ-3 и другие договоры с Россией.
"Если они хотят договариваться о мире, подписывать договоры - совсем другие действия должны быть", - отметил сенатор.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее США заявили, что думают о продлении СНВ-3, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
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Черное мореБалтийское мореВоздушно-космические силы РоссииДоговор СНВ-3Владимир ДжабаровВВС СШАСовет Федерации РФЕвропаСШАБезопасность
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