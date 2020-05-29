В Совфеде оценили перехват ВКС американских бомбардировщиков

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Отправляя свои бомбардировщики к границам России, Отправляя свои бомбардировщики к границам России, США не достигнут своей цели устрашить РФ, однако поставляют своих европейских союзников, с чьих аэродромов взлетают эти самолеты, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

Ранее Минобороны России сообщило, что силы ПВО в пятницу обнаружили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над Черным и Балтийским морями , истребители ВКС РФ заставили их свернуть в сторону от российской границы.

"Это нехорошая тенденция. Тем самым США подставляют своих европейских союзников, ведь не гоняют же американцы свои самолеты к нам через океан, они взлетают с американских баз в Европе", - сказал Джабаров.

По его словам, такая попытка "акции устрашения" абсолютно бессмысленна.

"Нас они не испугают, это абсолютно бессмысленно. Но риск инцидентов - в случае, если летчик собьется с курса или еще что - делает эту демонстрацию силы очень опасной для США", - заявил сенатор.

Джабаров подчеркнул, что подобные действия ставят под сомнение желание США продлить СНВ-3 и другие договоры с Россией.

"Если они хотят договариваться о мире, подписывать договоры - совсем другие действия должны быть", - отметил сенатор.